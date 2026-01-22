El sindicato coreano de Hyundai responde ante el avance de los robots y advierte que generará "shocks de empleo"

La empresa automotriz desarrolla, junto a Boston Dynamics, un robot humanoide y esperan desplegar hasta 30.000 unidades anuales. Mientras tanto, los obreros en Corea del Sur alertan por el impacto en el mercado laboral.

El sindicato de trabajadores de Hyundai Motor en Corea del Sur lanzó este jueves una advertencia a la automotriz por sus planes de desplegar robots humanoides sin aval gremial. Según la conducción sindical, la iniciativa podría provocar “shocks de empleo” y avanzar sobre puestos de trabajo sin un acuerdo previo.

La preocupación quedó plasmada en una carta interna en la que el sindicato cuestiona el cronograma de implementación previsto a partir de 2028 . La reacción contrasta con el impacto positivo que el anuncio tuvo en el mercado: las acciones de Hyundai alcanzaron niveles récord tras conocerse el plan.

"Recuerde que sin un acuerdo entre los trabajadores y la dirección, ni un solo robot que utilice nueva tecnología podrá entrar en el lugar de trabajo ", advirtió el sindicato, marcando una línea roja frente a la automatización.

A comienzos de este mes, Hyundai Motor Group presentó en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas la versión de producción del robot humanoide Atlas, desarrollado por su filial Boston Dynamics. La compañía fijó como objetivo construir una fábrica con capacidad para producir 30.000 unidades anuales hacia 2028 y comenzar ese mismo año la implementación de robots humanoides en su planta de Georgia, en Estados Unidos, con la idea de escalar luego su adopción al resto de sus complejos industriales.

Desde el sindicato sostienen que la estrategia apunta a elevar la rentabilidad a costa de una reducción de la dotación de personal. Hyundai Motor, por su parte, no realizó comentarios inmediatos ante las consultas.

El robot de la discordia

Boston Dynamics marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la robótica humanoide al presentar a Atlas como un producto con destino industrial concreto, y no como un simple experimento de laboratorio. Con este movimiento, la compañía busca tomar distancia de otros proyectos del sector —como Optimus, de Tesla— y posicionar a su androide como una solución lista para operar en entornos productivos reales. La empresa lo define como un sistema de “grado empresarial”, diseñado desde su concepción para fabricarse en serie, mantenerse en operación y ser reparado bajo parámetros estandarizados. Su plan prevé los primeros despliegues en 2026 y una capacidad de producción que alcanzaría las 30.000 unidades anuales.

The Beginning of Your Tomorrow I Boston Dynamics Atlas, el robot que genera la alerta entre los trabajadores de Hyundai. Boston Dynamics

Durante la demostración, Atlas se levantó, caminó con movimientos fluidos y coordinó brazos y cabeza con naturalidad. Incluso saludó a los asistentes y rotó la cabeza en un giro completo de 360 grados, una muestra del nivel de movilidad alcanzado por la plataforma.

El paso hacia la escala industrial se apoya en una alianza estratégica clave con Hyundai Motor Group, accionista mayoritario de Boston Dynamics y, al mismo tiempo, su primer gran cliente. La automotriz confirmó que ya realizó un despliegue inicial del robot en 2025 y que una nueva flota será enviada en 2026 al Robotics Metaplant Application Center.

El acuerdo entre Hyundai y Boston Dynamics apunta a redefinir procesos productivos, especialmente dentro de la industria automotriz. En ese marco, Atlas ya se encuentra en fase de producción con vistas a su implementación, a partir de 2028, en la planta de vehículos eléctricos que Hyundai construye en las cercanías de Savannah, en el estado de Georgia.

El conflicto con el traslado de la producción

El conflicto no se limita a la automatización. El gremio también cuestionó el traslado de producción hacia Estados Unidos y advirtió que la nueva planta de Hyundai en Georgia ya estaría afectando la producción local y poniendo en riesgo la estabilidad laboral en dos fábricas en Corea del Sur.

Hyundai Motor, que junto con su filial Kia Corp es el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo por volumen de ventas, informó el año pasado que la planta de Georgia alcanzará una capacidad anual de 500.000 vehículos para 2028. La expansión forma parte de su estrategia para sortear los aranceles estadounidenses, aunque en Corea del Sur el debate por el impacto laboral ya quedó abierto.