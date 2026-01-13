Tuya Smart presentó en el CES 2026 su último desarrollo tecnológico, "Aura", un robot compañero para mascotas que utiliza Inteligencia Artificial. Este dispositivo fue diseñado para atender las necesidades emocionales de los animales domésticos, un aspecto que los dueños a menudo pasan por alto. Los cambios en el comportamiento de las mascotas, como esconderse, acicalarse en exceso o perder interés en los premios, pueden ser señales de estrés o ansiedad.
Así es el nuevo robot con Inteligencia Artificial para mascotas presentado en el CES 2026
El dispositivo inteligente que busca cuidar a los perros o gatos cuando los dueños no están en el hogar.
La investigación demostró que los períodos prolongados de soledad afectan negativamente a las mascotas, provocando problemas de comportamiento y depresión. Los dispositivos tradicionales solo cubren necesidades básicas, como la alimentación o el monitoreo, pero no abordan las necesidades emocionales más profundas. "Aura" fue pensado para llenar este vacío y ofrecer compañía, comprensión y interacción a los animales.
Todo lo que puede hacer el nuevo robot de Tuya Smart para las mascotas
Las funcionalidades presentadas en el CES 2026 del robot "Aura":
Un "mayordomo de mascotas"
Aura se compone de módulos centrales que incluyen un sistema de voz IPC, módulos interactivos para alimentación y juego, un sistema de movilidad robótica y una base que combina alimentación y carga. Este diseño integra capacidades de GenAI y permite que el robot asuma diferentes roles con flexibilidad, inaugurando una nueva era en el cuidado de mascotas con inteligencia artificial.
Un "traductor de emociones" para mascotas
Aura analiza el comportamiento y los sonidos de las mascotas para interpretar su estado emocional. Detecta si el animal está excitado, ansioso, solo o relajado. Los dueños reciben informes en tiempo real a través de sus teléfonos inteligentes, lo que les permite comprender mejor los sentimientos de sus mascotas y mantenerse conectados, incluso cuando están fuera de casa.
Un compañero de juegos interactivo y versátil
El robot ofrece múltiples formas de interacción, como juegos con láser, dispensador de premios, sonidos simulados de otras mascotas, expresiones faciales animadas y respuestas de voz inteligente. Aura está diseñado para ser sensible y cálido, transformando la experiencia de las mascotas al reemplazar la interacción con un dispositivo frío por la compañía de un amigo afectuoso.
Un fotógrafo familiar
Con tecnología de reconocimiento de mascotas y seguimiento inteligente, Aura captura automáticamente los momentos más memorables, desde juegos hasta siestas. Además, genera videos cortos de forma automática, lo que ayuda a los dueños a preservar recuerdos y fortalecer el vínculo emocional con sus mascotas.
Un explorador móvil del hogar
Aura utiliza navegación autónoma V-SLAM, visión binocular y algoritmos de reconocimiento de objetos para moverse libremente por la casa. Busca activamente a las mascotas para interactuar con ellas y, cuando la batería se agota, regresa automáticamente a su base de carga. Esto garantiza una compañía ininterrumpida las 24 horas.
Conexión con servicios locales para mascotas
Aura se conecta con el ecosistema de desarrolladores de Tuya y con una red de servicios locales. Ofrece opciones como alojamiento inteligente, atención médica, entrenamiento de comportamiento, peluquería, personalización y participación en comunidades de dueños de mascotas. Esto crea una plataforma integral que facilita una vida centrada en el bienestar de las mascotas.
