Así es el nuevo robot con Inteligencia Artificial para mascotas presentado en el CES 2026

El dispositivo inteligente que busca cuidar a los perros o gatos cuando los dueños no están en el hogar.

Tuya Smart presentó en el CES 2026 su último desarrollo tecnológico, "Aura" , un robot compañero para mascotas que utiliza Inteligencia Artificial . Este dispositivo fue diseñado para atender las necesidades emocionales de los animales domésticos, un aspecto que los dueños a menudo pasan por alto. Los cambios en el comportamiento de las mascotas, como esconderse, acicalarse en exceso o perder interés en los premios, pueden ser señales de estrés o ansiedad.

La investigación demostró que los períodos prolongados de soledad afectan negativamente a las mascotas , provocando problemas de comportamiento y depresión. Los dispositivos tradicionales solo cubren necesidades básicas, como la alimentación o el monitoreo, pero no abordan las necesidades emocionales más profundas. "Aura" fue pensado para llenar este vacío y ofrecer compañía, comprensión y interacción a los animales.

Aura se compone de módulos centrales que incluyen un sistema de voz IPC, módulos interactivos para alimentación y juego , un sistema de movilidad robótica y una base que combina alimentación y carga. Este diseño integra capacidades de GenAI y permite que el robot asuma diferentes roles con flexibilidad, inaugurando una nueva era en el cuidado de mascotas con inteligencia artificial.

Aura analiza el comportamiento y los sonidos de las mascotas para interpretar su estado emociona l. Detecta si el animal está excitado, ansioso, solo o relajado. Los dueños reciben informes en tiempo real a través de sus teléfonos inteligentes, lo que les permite comprender mejor los sentimientos de sus mascotas y mantenerse conectados, incluso cuando están fuera de casa.

Un compañero de juegos interactivo y versátil

El robot ofrece múltiples formas de interacción, como juegos con láser, dispensador de premios, sonidos simulados de otras mascotas, expresiones faciales animadas y respuestas de voz inteligente. Aura está diseñado para ser sensible y cálido, transformando la experiencia de las mascotas al reemplazar la interacción con un dispositivo frío por la compañía de un amigo afectuoso.

Un fotógrafo familiar

Con tecnología de reconocimiento de mascotas y seguimiento inteligente, Aura captura automáticamente los momentos más memorables, desde juegos hasta siestas. Además, genera videos cortos de forma automática, lo que ayuda a los dueños a preservar recuerdos y fortalecer el vínculo emocional con sus mascotas.

Un explorador móvil del hogar

Aura utiliza navegación autónoma V-SLAM, visión binocular y algoritmos de reconocimiento de objetos para moverse libremente por la casa. Busca activamente a las mascotas para interactuar con ellas y, cuando la batería se agota, regresa automáticamente a su base de carga. Esto garantiza una compañía ininterrumpida las 24 horas.

Conexión con servicios locales para mascotas

Aura se conecta con el ecosistema de desarrolladores de Tuya y con una red de servicios locales. Ofrece opciones como alojamiento inteligente, atención médica, entrenamiento de comportamiento, peluquería, personalización y participación en comunidades de dueños de mascotas. Esto crea una plataforma integral que facilita una vida centrada en el bienestar de las mascotas.