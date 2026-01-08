Boston Dynamics pisa fuerte en la industria de los robots humanoides: Atlas se prepara para desembarcar en las fábricas

El desarrollo junto a Hyundai fue presentado en la Custommer Effort Score (CES) en Las Vegas. Así, prometen desplegar hasta 30.000 unidades anuales y ganar la batalla de la robótica contra Optimus, fabricado por Tesla.

Boston Dynamics dio un golpe en el tablero de la robótica y presentó a Atlas, su androide , como un producto listo para su desembarco industrial, un movimiento que busca diferenciarse de la competencia - por ejemplo Optimus de Tesla - al alejarse de los simples prototipo o pruebas de laboratorio. La compañía define a su robot humanoide como un sistema de grado empresarial , concebido desde el inicio para ser producido en serie, mantenido en campo y reparado bajo estándares previsibles. En este escenario, su hoja de ruta plantea los primeros despliegues en 2026 y alcanzar una producción de 30.000 unidades anuales.

La presentación en sociedad de Atlas se realizó durante la jornada previa a la inauguración oficial de la CES . Sin embargo, cabe aclarar que el equipo de Boston Dynamics realizó la presentación del robot ante la audiencia con la participación de un ingeniero que manejó remotamente a su androide.

Durante la muestra, Atlas se incorporó y caminó con fluidez , coordinando brazos y cabeza . Saludó al público y giró su cabeza en un ángulo de 360 grados, exhibiendo un nivel de movilidad avanzado para este tipo de plataformas.

A pesar del pilotaje remoto, la compañía remarcó que Atlas está diseñado para operar de manera autónoma en aplicaciones industriales concretas.

El salto a escala se apoya en una alianza societaria central con Hyundai Motor Group , accionista mayoritario de Boston Dynamics y también el primer cliente del robot . La automotriz confirmó que ya se completó un despliegue inicial en 2025 y que una flota adicional será enviada en 2026 al Robotics Metaplant Application Center .

Así presentó Boston Dynamics a Atlas antes de la CES, a través de un video publicado en su cuenta de YouTube.

En términos conceptuales, Atlas no fue pensado para estar confinado en un espacio reducido de trabajo, sino más bien que buscará desplazarse por los mismos espacios donde ya trabajan personas. Su rol se orienta a tareas de manipulación y apoyo logístico en fábricas y depósitos, donde se espera que comparta entorno con operarios humanos y otros sistemas automatizados.

El sistema también fue concebido para integrarse en esquemas de supervisión y control a gran escala. Atlas puede operar de manera autónoma, ser controlado de forma remota mediante realidad virtual o tablets y administrarse como parte de una flota. A esto se suma una colaboración con Google DeepMind, orientada a incorporar modelos de Gemini Robotics para acelerar el aprendizaje de nuevas tareas, una capacidad que forma parte de la hoja de ruta y no de las funciones plenamente activas desde el primer día.

La alianza entre Hyundai y Boston Dynamics busca transformar procesos productivos, en particular dentro de la industria automotriz. Atlas se encuentra en fase de producción para ser implementado, a partir de 2028, en la planta de vehículos eléctricos que Hyundai construye cerca de Savannah, en el estado de Georgia.

El próximo despliegue se inscribe en una estrategia más amplia: la compañía surcoreana anunció inversiones por u$s26.000 millones en el país norteamericano, con el objetivo de integrar robótica avanzada e inteligencia artificial en todas sus fábricas a nivel global.

De esta manera, Boston Dynamics espera sacarle una luz de ventaja a Optimus - el robot humanoide de Tesla - que continúa limitado a pruebas y automatización interna. Elon Musk había anticipado la presencia de “miles” de robots humanoides en fábricas hacia fines de 2025, aunque hasta el momento no existen evidencias públicas de que ese objetivo se haya alcanzado.

Las especificaciones de Atlas

Según detalla la empresa, Atlas se diferencia de otros robots humanoides en desarrollo por un conjunto de características técnicas pensadas para el uso intensivo. Puede levantar hasta 50 kilogramos y cuenta con un sistema que le permite reemplazar su propia batería de manera automática, una función clave para operaciones continuas en entornos industriales.

image Atlas fue presentado en la CES 2026.

El robot está preparado para trabajar bajo condiciones ambientales exigentes: soporta temperaturas de entre -20°C y 40°C y puede operar bajo la lluvia, lo que amplía su rango de aplicación más allá de ambientes controlados. Su visión de 360 grados le permite orientarse con precisión, esquivar obstáculos y ejecutar tareas que requieren manipulación fina en espacios complejos.

Atlas está diseñado para cubrir turnos estándar, con una autonomía cercana a las cuatro horas en uso típico. Cuando la batería se agota, el propio sistema puede sustituirla en menos de tres minutos y retomar la actividad, habilitando ciclos continuos de operación. El sistema de carga funciona con tomas eléctricas convencionales de 110 V o 220 V.