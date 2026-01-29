Meta aumenta 73% su presupuesto destinado a desarrollar la superinteligencia artificial

La superinteligencia es un estadio teórico de esta tecnología en el que los sistemas superan la capacidad intelectual humana. Con esta decisión, la empresa de Zuckerberg busca reacomodarse en la carrera de la IA, mientras que Wall Street respondió positivamente a la estrategia.

Zuckerberg busca que su empresa se reacomodé en la industria de la IA de cara a 2026.

Meta - empresa que conglomera a las redes Instagram y Facebook - , anunció el pasado miércoles una fuerte ampliación de su plan de inversiones de capital para el 2026 con un incremento del 73%. Así, la empresa conducida por Mark Zuckerberg busca dar un golpe en la mesa en la industria de la Inteligencia Artificial y dominar la denominada “ superinteligencia ”.

Así, según la compañía, es desarrollar soluciones de inteligencia artificial cada vez más personalizadas para su masiva base de usuarios en redes sociales.

La reacción del mercado fue inmediata. Los inversores avalaron la estrategia impulsada por Zuckerberg y las acciones de Meta treparon cerca de 10% en las operaciones posteriores al cierre. El respaldo se apoyó, además, en un sólido desempeño operativo: los ingresos publicitarios —principal fuente de la compañía— crecieron 24% en el trimestre cerrado el 31 de diciembre, y la empresa proyectó para el primer trimestre ventas por encima de lo que anticipaba Wall Street.

"Este va a ser un gran año para ofrecer superinteligencia personal, acelerar nuestra infraestructura empresarial para el futuro y dar forma al funcionamiento de nuestra empresa en el futuro", sostuvo Zuckerberg durante la conferencia con analistas.

En ese marco, Meta informó que prevé un gasto de capital para 2026 de entre u$s115.000 millones y u$s135.000 millones , un nivel muy superior al esperado por el mercado. La cifra responde principalmente a inversiones en infraestructura, que incluyen pagos a proveedores externos de servicios en la nube —como Google—, mayores cargos por depreciación vinculados a centros de datos dedicados a IA y un incremento sostenido de los costos operativos asociados.

El nuevo rango contrasta tanto con la previsión de u$s109.900 millones que relevaba Visible Alpha como con los u$s72.220 millones desembolsados por Meta el año pasado.

Tras haber ingresado más tarde que otros gigantes tecnológicos en la carrera por la inteligencia artificial, la compañía decidió acelerar el paso con una estrategia agresiva orientada a alcanzar la superinteligencia, un estadio teórico en el que los sistemas superan la capacidad intelectual humana. Para ello, Meta se comprometió a invertir cientos de miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos de gran escala y a sostener un ritmo elevado de gasto para cubrir la creciente demanda de capacidad de cómputo.

No obstante, el impacto financiero del plan es visible: el gasto de capital avanzó 49%, muy por encima del crecimiento de los ingresos totales del trimestre, que fue del 24%, lo que derivó en una contracción de 7 puntos porcentuales en el margen operativo.

Una mayor presencia de la publicidad

El fondeo de este esfuerzo proviene, en gran medida, del negocio publicitario. En el cuarto trimestre, los ingresos por ese segmento alcanzaron los u$s58.140 millones, por encima del registro del mismo período del año anterior.

En paralelo, Meta profundizó en 2025 su ofensiva comercial al lanzar publicidad en WhatsApp y Threads, reforzando la competencia directa con X, la plataforma de Elon Musk. A su vez, Reels, dentro de Instagram, continúa disputando el mercado de videos cortos frente a TikTok y YouTube Shorts, uno de los segmentos más rentables del ecosistema digital.

"Meta es un ejemplo en el que la valoración no es realmente tan exigente", analizó John Belton, gestor de carteras de Gabelli Funds. "Los rendimientos son enormes hoy en día, pero no provienen del lado generativo de la IA del negocio. Provienen del negocio principal, que se ve favorecido por la infraestructura de IA".