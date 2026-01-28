Wall Street castiga a Microsoft y premia a Meta tras la publicación de los balances

Ambas compañías superaron las previsiones del mercado, pero la reacción fue opuesta: la empresa dueña de Facebook subió con fuerza en el after market, mientras que el gigante del software fue castigado por el desempeño de su negocio en la nube y el salto del gasto de capital.

Meta Platforms y Microsoft publicaron este miércoles resultados trimestrales mejores a los esperados por el mercado , impulsados por el crecimiento de los ingresos y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial .

Sin embargo, la reacción bursátil fue dispar: las acciones de Meta subieron 7,3% en el aftermarket , mientras que los papeles de Microsoft cayeron cerca de 7% , castigados por la falta de sorpresa en Azure y el fuerte aumento del gasto de capital .

Meta , la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram , registró un beneficio neto de u$s22.768 millones en el cuarto trimestre de 2025 , un incremento del 9% interanual frente a los u$s20.838 millones del mismo período del año anterior. Tras la publicación del balance, la acción trepó 7,3% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street .

El beneficio por acción (BPA) fue de u$s8,88 , superando tanto los u$s8,02 del cuarto trimestre de 2024 como las previsiones del consenso, que anticipaban u$s8,23 . En cuanto a los ingresos, alcanzaron los u$s59.893 millones , con un crecimiento interanual del 24% , por encima de los u$s58.590 millones esperados por los analistas .

La compañía informó además una mejora del 7% en la cantidad de personas activas diarias dentro de su familia de aplicaciones, hasta un promedio de 3.580 millones . Las impresiones de anuncios crecieron 18% interanual , mientras que el precio promedio por anuncio avanzó 6% , consolidando la recuperación del negocio publicitario.

En materia de gastos, los costos totales aumentaron 40% interanual, mientras que el gasto de capital, incluidos los pagos de arrendamientos financieros, ascendió a u$s117.690 millones, reflejando la fuerte inversión en infraestructura vinculada a IA.

En el acumulado de 2025, Meta obtuvo un beneficio neto de u$s60.458 millones (-3%), con ingresos por u$s200.966 millones, un salto del 22% interanual. De cara a 2026, la empresa anticipó que las ventas del primer trimestre se ubicarán en un rango de entre u$s53.500 y u$s56.500 millones, por encima del consenso de u$s51.410 millones. Para todo el ejercicio, prevé gastos totales de entre u$s162.000 y u$s169.000 millones.

Meta también advirtió sobre los riesgos regulatorios en Estados Unidos y la Unión Europea, aunque destacó avances en la implementación de cambios vinculados a los “Anuncios Menos Personalizados” en el mercado europeo.

“Tuvimos un sólido desempeño comercial en 2025”, afirmó Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta. “Espero con interés impulsar la superinteligencia personal para personas de todo el mundo en 2026”.

Microsoft: buenos números, pero castigo por Azure y aumento del gasto de capital

Microsoft presentó resultados del segundo trimestre fiscal que superaron las expectativas del mercado, aunque la acción se desplomó cerca de 7% en el after market. La reacción negativa estuvo asociada a un crecimiento de Azure apenas en línea con lo esperado y a un fuerte incremento del gasto de capital.

La compañía reportó ganancias ajustadas por acción de u$s4,14, por encima del consenso de u$s3,93, mientras que los ingresos alcanzaron los u$s81.300 millones, un aumento interanual del 17%. El beneficio neto bajo normas GAAP creció 60% interanual hasta u$s38.500 millones.

El foco del mercado estuvo puesto en Azure, cuyos ingresos crecieron 39% interanual, apenas por encima del 38,8% que anticipaban los analistas. La falta de una sorpresa positiva en este segmento clave para la estrategia de IA terminó pesando más que el sólido desempeño general del balance.

A esto se sumó un fuerte salto del gasto de capital, que alcanzó los u$s37.500 millones en el trimestre, un incremento cercano al 66% interanual y por encima de las expectativas del mercado, en un contexto de fuerte inversión en infraestructura para inteligencia artificial.

Pese al castigo en bolsa, el negocio en la nube mantuvo un desempeño sólido: los ingresos de Microsoft Cloud superaron los u$s50.000 millones, mientras que el resultado operativo creció 21% interanual hasta u$s38.300 millones.

“Estamos todavía en las primeras etapas de la adopción de la inteligencia artificial y Microsoft ya ha construido un negocio de IA que es más grande que algunas de nuestras mayores franquicias”, señaló Satya Nadella, CEO de la compañía.