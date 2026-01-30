PlayStation Plus confirmó los juegos que estarán gratis desde febrero

Los suscriptores podrán disfrutar de combates, títulos sobre exploración submarina y simuladores aéreos sin costo adicional durante todo el mes.

Con el inicio de un nuevo mes, PlayStation Plus anunció los juegos gratuitos para todos sus suscriptores durante febrero 2026. En esta ocasión, la selección de títulos ofrece una amplia variedad, diseñada para atraer tanto a los fanáticos de la acción , como a los de la aventura y la exploración .

Desde combates aéreos hasta supervivencia en un mundo helado, los usuarios podrán disfrutar de experiencias únicas, sin costo adicional, que estarán disponibles del 3 de febrero hasta el 2 de marzo . ¡Descubrílos!

PlayStation Plus es el servicio de suscripción premium de Sony para jugadores de PlayStation, el cual ofrece una serie de beneficios exclusivos, como títulos gratuitos mensuales , descuentos en la PlayStation Store, y la posibilidad de jugar en línea con otros usuarios.

Además, disfrutan de almacenamiento en la nube para sus partidas guardadas y contenido adicional en algunas historias.

Existen tres tipos de suscripción: PS Plus Essential , PS Plus Extra y PS Plus Premium , que varían en precio y servicios. Los jugadores pueden elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades, con opciones mensuales, trimestrales o anuales disponibles.

Los juegos que estarán gratis en PlayStation Plus en febrero

Undisputed (PS5)

Este título de boxeo ofrece una simulación realista de los combates, permitiendo que los jugadores asuman el rol de boxeadores legendarios como Muhammad Ali y Saúl "Canelo" Álvarez.

Con más de 70 personajes licenciados, el sistema de control intuitivo permite realizar movimientos precisos y naturales. Aunque su contenido es algo limitado en modos, el modo carrera es lo más destacado, con la oportunidad de ascender de novato a campeón mundial.

Embed - Undisputed - Launch Trailer

Subnautica: Below Zero (PS4, PS5)

Este juego de supervivencia se desarrolla en un mundo alienígena congelado, donde los jugadores controlan a Robin Ayou, una xenobióloga que busca a su hermana en un planeta lejano.

Los usuarios deben construir bases, recolectar recursos y enfrentar peligros en un entorno hostil mientras desentrañan una misteriosa historia.

Embed - Subnautica: Below Zero - Official Trailer | PS5, PS4

Ultros (PS4, PS5)

En el juego, los usuarios toman el control de un ser atrapado dentro de una entidad cósmica, donde deberán explorar, combatir y resolver misterios. El título conocido por su diseño de niveles y estilo visual psicodélico.

A lo largo de la aventura, los perfiles perderán habilidades y tendrán que reiniciar ciertos segmentos de la historia, creando un desafío continuo.

Embed - Ultros - Reveal Trailer | PS5 & PS4 Games

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Con 20 misiones, los jugadores pilotan aviones en escenarios de guerra política. El juego se destaca por sus mecánicas de vuelo precisas y momentos espectaculares durante los enfrentamientos aéreos.

La sensación de vértigo, el control detallado de los naves y la trama llena de giros argumentales hacen de este un título imprescindible para los fanáticos de la acción.