Esta es la mascota ideal para cada signo zodiacal, según la Inteligencia Artificial

Según el zodíaco, cada persona tiene un animal que se adapta mejor a su energía. Pero ojo, no cualquiera combina con tu personalidad.

Según tu signo del zodiaco, esta es la mascota ideal para vos.

Los animales que tenemos como mascota son parte de la vida cotidiana y muchas veces se transforman en grandes compañeros . Pero no todo el mundo busca lo mismo, ya que algunos prefieren un perro lleno de energía, mientras que otros se sienten mejor con la calma de un gato o con la simple compañía de un pez.

Por su parte, la astrología sugiere que la personalidad de uno está marcada por el signo zodiacal y gracias a eso, la Inteligencia Artificial puede sugerir cuál sería la mejor compañía animal para cada uno.

Después de un gran análisis, la IA nos dejó su veredicto:

El entusiasmo de Aries necesita de un compañero activo, por eso es que un perro de raza atlética o un gato travieso se adapta perfecto a su ritmo intenso.

Tauro

Este signo es muy amante de la calma y disfruta de los ambientes tranquilos que pueda encontrar. Es por eso que una tortuga, un pez o un perro bien tranquilo son los que mejor lo acompañan.

Géminis

La curiosidad de los geminianos hace que necesiten una compañía versátil. Un loro que le repita todo lo que dice o un gato juguetón pueden entretenerlos con su naturaleza imparable.

Cáncer

Todo quien se encuentre bajo este signo, busca la ternura, es por eso que un perro chiquito, un gato mimoso o hasta un conejo son la mejor opción.

Leo

Los leoninos disfrutan mucho de llamar la atención. Es por eso que una mascota exótica, como un reptil colorido, o un perro imponente, tipo Pitbull o Doberman son los que encajan mejor con su estilo.

Virgo

Son bien ordenados y meticulosos, así que es por eso que los virginianos prefieren animales fáciles de cuidar. Un gato independiente o unos peces bien cuidados son la opción perfecta.

Libra

La armonía es lo más importante para Libra. Es por eso que un perro sociable o un gato cariñoso son la compañía perfecta para equilibrar su entorno.

Escorpio

Son bien intensos y misteriosos, así que por eso es que los escorpianos pueden conectar con mascotas que transmitan fuerza, desde un gato de mirada profunda hasta un perro bien leal.

Sagitario

Al ser aventureros y libres, los sagitarianos disfrutan de un compañero activo. Un perro de gran tamaño, como un gran danés que ame salir a pasear es la opción perfecta.

Capricornio

Son muy prácticos y responsables, por eso los capricornianos se adaptan a mascotas que requieran de una buena disciplina, como perros ganaderos o incluso caballos.

Acuario

Son muy originales y poco convencionales, los acuarianos pueden sentirse atraídos por animales únicos, como un erizo o un reptil doméstico.

Piscis

Son soñadores y sensibles, los piscianos disfrutan de mascotas que les transmitan paz. Es por eso que los peces de colores o los gatos tranquilos acompañan perfectamente su mundo interior.