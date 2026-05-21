Declararon culpables a Air France y Airbus por el peor accidente aéreo de Francia en 2009

El veredicto supone un hito judicial para dos de las empresas más emblemáticas de Francia. Deberán pagar más de u$s 200.000, la multa máxima por homicidio culposo corporativo,

Las multas máximas fueron ampliamente descartadas como una sanción simbólica. Pero los grupos de familiares afirmaron que una condena representaría un reconocimiento de su difícil situación.

Una corte de apelaciones de París declaró culpables este jueves a las compañías Airbus y Air France de un homicidio culposo corporativo por un accidente aéreo ocurrido en 2009. El trayecto fue entre la ciudad francesa y Río de Janeiro, Brasil , en el que fallecieron 228 pasajeros y tripulantes, lo que lo convierte en la peor catástrofe aérea de la historia de Francia .

El veredicto supone un nuevo hito en una maratón judicial en la que se vieron envueltas dos de las empresas más emblemáticas de Francia y los familiares de las víctimas, en su mayoría francesas, brasileñas y alemanas.

El Airbus A330 desapareció en la oscuridad durante una tormenta en el Atlántico y los familiares de algunos de los 228 pasajeros y tripulantes que fallecieron allí se reunieron para escuchar el veredicto tras una batalla legal de 17 años para determinar la responsabilidad del peor desastre aéreo de Francia.

El tribunal condenó a cada una de las empresas a pagar la multa máxima por homicidio culposo corporativo, 225.000 euros (equivalente a u$s261.720), como forma de seguir la petición de la fiscalía durante el juicio de ocho semanas.

En 2023, un tribunal de primera instancia había absuelto a las dos empresas, las cuales negaron repetidamente los cargos. Las multas máximas, que equivalen a apenas unos minutos de los ingresos de cualquiera de las dos empresas, fueron ampliamente descartadas como una sanción simbólica. Pero los grupos de familiares afirmaron que una condena representaría un reconocimiento de su difícil situación.

Abogados franceses pronosticaron nuevas apelaciones ante el tribunal supremo del país, lo que podría alargar el proceso durante años y prolongar el calvario de los familiares.

accidente aereo francia 2009 El tribunal condenó a cada una de las empresas a pagar la multa máxima por homicidio culposo corporativo, tras el accidente en el que murieron 228 personas hoy recordadas en el cementerio de París. BBC

Por su lado, el vuelo AF447 desapareció de las pantallas de radar el 1 de junio de 2009, con personas de 33 nacionalidades a bordo. Las cajas negras fueron recuperadas dos años más tarde tras una búsqueda en aguas profundas.

En 2012, los investigadores de accidentes de la British European Airways (BEA) descubrieron que la tripulación del avión había provocado una pérdida de sustentación, reduciendo la fuerza ascensional bajo las alas, tras gestionar incorrectamente un problema relacionado con sensores helados.

Los fiscales, sin embargo, centraron su atención en las supuestas deficiencias tanto del fabricante del avión como de la aerolínea. Entre ellas figuraban una formación deficiente y la falta de seguimiento de incidentes anteriores.

Para demostrar el homicidio culposo corporativo, los fiscales no solo tenían que establecer que las empresas eran culpables de negligencia, sino también atar cabos para demostrar cómo esto provocó el accidente.

Según el sistema de justicia francés, el proceso de apelación del año pasado supuso un juicio completamente nuevo en el que se revisaron las pruebas desde cero. Cualquier nueva apelación tras el veredicto del jueves desplazará el foco de atención de la cabina del AF447 a las complejidades de la ley.

Juicio internacional a la Argentina: compañía de Francia recurrió a la Corte de Washington para cobrar una sentencia del CIADI

Luego de haber sido beneficiado por un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de justicia del Banco Mundial, una empresa originaria de Francia volvió a insistir ante el organismo internacional para cobrar más de u$s40 millones, en una causa que involucra al gobierno de Mendoza.

La estatización de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) se formalizó en 2010 tras la intervención que definió el gobierno provincial en 2009 al considerar que existía crisis en la provisión del servicio, revirtiendo así la medida que había ocurrido una década antes. El conflicto entre ambas partes se remontaba al 2001, cuando la administración mendocina había dispuesto el congelamiento de tarifas. A partir de allí inició un extenso proceso de litigio entre la compañía francesa de agua Saur International y la gestión distrital.