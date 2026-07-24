Google habilita el inicio de sesión con video selfie: cómo funciona la nueva herramienta + Agregar ámbito en









El sistema compara una grabación previa con un video en tiempo real para confirmar la identidad del usuario durante el proceso de recuperación de la cuenta. La compañía aseguró que el archivo se almacenará cifrado, podrá eliminarse en cualquier momento y solo tendrá otros usos si el usuario brinda su consentimiento.

Google implementa el reconocimiento facial para el inicio de sesión. Imagen generada con IA

Google comenzó a incorporar una nueva opción de autenticación basada en un video selfie que permitirá a los usuarios recuperar el acceso a sus cuentas cuando no puedan iniciar sesión por haber perdido su dispositivo o por olvidar la contraseña. La función se configura mediante un breve proceso en línea en el que el usuario debe realizar una serie de movimientos guiados con la cabeza para que la cámara capture distintos ángulos de su rostro, según explicó la compañía, en una publicación difundida el pasado jueves.

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Ese video quedará almacenado y será utilizado posteriormente para compararlo con una grabación en tiempo real cada vez que el usuario necesite verificar su identidad durante un intento de acceso.

Cómo funcionará el nuevo sistema Google explicó que el video selfie se utilizará exclusivamente para el proceso de inicio de sesión, salvo que el usuario otorgue un consentimiento adicional para que también sea empleado con el objetivo de "mejorar el reconocimiento facial, la estimación de la edad y otros métodos de verificación" basados en rasgos físicos o movimientos.

Así funciona el nuevo inicio de sesión con video selfie de Google. Google La empresa aseguró además que el archivo se almacenará de forma cifrada y segura, y que los usuarios podrán eliminarlo de sus cuentas en cualquier momento.

Las pruebas de Google con verificación biométrica La compañía ya viene experimentando con distintos sistemas de verificación mediante imágenes. Entre ellos figura una colaboración con la empresa Private ID para validar la edad de los usuarios mediante una selfie antes de permitirles acceder a contenidos con restricciones etarias.

Este tipo de herramientas podría adquirir mayor relevancia a medida que distintos países avanzan con regulaciones sobre el acceso de menores a plataformas digitales. Australia y Francia, por ejemplo, impulsan normas para restringir el uso de redes sociales por parte de adolescentes más jóvenes. No obstante, Google aclaró que el nuevo sistema de video selfie no fue diseñado para verificar la edad de los usuarios. Aun así, la compañía indicó que impedirá registrar un video si su tecnología detecta que la persona podría ser menor de edad.

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