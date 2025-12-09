Google Maps suma una función con IA, para usar la aplicación sin las manos mientras manejás

Se abre un nuevo capítulo de la mano de Gemini, un sistema de Inteligencia Artificial nacido en Estados Unidos con la proyección de abrirse al mundo para dispositivos Android e iOS, que tiene el objetivo de poder establecer compatibilidad con otros mercados.
El principal conector es "Android auto", el motivo es poder convertirlo en un asistente de navegación por voz más completo, capaz de anticipar las necesidades de los conductores y ofrecer respuestas precisas en tiempo real. La llegada de este formato permite el acceso a más de dos millones de usuarios en el mundo, con nuevas funciones que facilitan la conducción y permiten interactuar con el sistema incluso al manejar.
Gemini se integra a Google Maps
La Inteligencia Artificial de Gemini en Android Auto no sólo ofrece recomendaciones basadas en Google Maps, sino que también suma herramientas que mejoran la comunicación durante la conducción. El asistente es capaz de interpretar mensajes, aunque no se dicten con precisión, evitar repeticiones por detalles omitidos y agregar la hora estimada de llegada de manera automática. Básicamente lo que todos deseamos al manejar, seguridad y precisión. Además, cuando el usuario recibe varias notificaciones, Gemini puede resumirlas y proponer respuestas seguras, para mantener la atención en el camino.
Conocé las funciones principales
Con comandos de voz más inteligentes, referencias visuales, avisos de tráfico anticipados y reconocimiento del entorno, Gemini transforma Android Auto en un asistente de manejo más práctico y seguro:
Menos necesidad de tocar la pantalla
Una de las principales novedades es el modo conversacional, que permite hacer preguntas complejas y contextualizadas sin escribir. Así, se pueden pedir rutas hacia restaurantes con características específicas, verificar la disponibilidad de cargadores para autos eléctricos o compartir la hora estimada de llegada con contactos, todo mediante la voz.
Indicaciones más naturales
Gemini mejora la precisión con instrucciones basadas en referencias visuales del entorno, como “girá a la derecha después de tal o cuál restaurante”, en lugar de indicar cantidad de metros. Esta capacidad se apoya en los 250 millones de lugares mapeados por Google y en las imágenes de Street View, función que ya está disponible en EE.UU. para Android e iOS.
Alertas de tráfico proactivas
El sistema ahora puede enviar notificaciones de cierres, atascos o interrupciones, incluso sin tener la navegación activada. Esto permite anticipar desvíos y evitar demoras inesperadas. La función comenzó a implementarse en Android en territorio estadounidense.
Exploración de destinos con IA y cámara
Al llegar al destino, los usuarios pueden apuntar la cámara con Lens para que Gemini identifique el lugar, resuma reseñas, muestre productos o platos populares y responda preguntas contextuales como “¿por qué es conocido?” o “¿suele llenarse al mediodía?”. En resumen: Google Maps busca ofrecer una experiencia de conducción más fluida, segura, personalizada e intuitiva, con referencias más visuales y menos numéricas gracias al perfeccionamiento de la IA.
