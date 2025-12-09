Google Maps suma una función con IA, para usar la aplicación sin las manos mientras manejás

Un crossover entre Gemini y Google Maps, que será un avance en la inteligencia artificial para el mundo

Esta actualización de Gemini llegará a fin de mes en EE.UU. para Android e iOS.

Se abre un nuevo capítulo de la mano de Gemini , un sistema de Inteligencia Artificial nacido en Estados Unidos con la proyección de abrirse al mundo para dispositivos Android e iOS, que tiene el objetivo de poder establecer compatibilidad con otros mercados.

El principal conector es "Android auto" , el motivo es poder convertirlo en un asistente de navegación por voz más completo, capaz de anticipar las necesidades de los conductores y ofrecer respuestas precisas en tiempo real. La llegada de este formato permite el acceso a más de dos millones de usuarios en el mundo, con nuevas funciones que facilitan la conducción y permiten interactuar con el sistema incluso al manejar.

La Inteligencia Artificial de Gemini en Android Auto no sólo ofrece recomendaciones basadas en Google Maps , sino que también suma herramientas que mejoran la comunicación durante la conducción. El asistente es capaz de interpretar mensajes, aunque no se dicten con precisión, evitar repeticiones por detalles omitidos y agregar la hora estimada de llegada de manera automática. Básicamente lo que todos deseamos al manejar, seguridad y precisión. Además, cuando el usuario recibe varias notificaciones, Gemini puede resumirlas y proponer respuestas seguras , para mantener la atención en el camino.

Con comandos de voz más inteligentes, referencias visuales, avisos de tráfico anticipados y reconocimiento del entorno, Gemini transforma Android Auto en un asistente de manejo más práctico y seguro:

Una de las principales novedades es el modo conversacional , que permite hacer preguntas complejas y contextualizadas sin escribir. Así, se pueden pedir rutas hacia restaurantes con características específicas, verificar la disponibilidad de cargadores para autos eléctricos o compartir la hora estimada de llegada con contactos, todo mediante la voz.

Indicaciones más naturales

Gemini mejora la precisión con instrucciones basadas en referencias visuales del entorno, como “girá a la derecha después de tal o cuál restaurante”, en lugar de indicar cantidad de metros. Esta capacidad se apoya en los 250 millones de lugares mapeados por Google y en las imágenes de Street View, función que ya está disponible en EE.UU. para Android e iOS.

Alertas de tráfico proactivas

El sistema ahora puede enviar notificaciones de cierres, atascos o interrupciones, incluso sin tener la navegación activada. Esto permite anticipar desvíos y evitar demoras inesperadas. La función comenzó a implementarse en Android en territorio estadounidense.

Exploración de destinos con IA y cámara

Al llegar al destino, los usuarios pueden apuntar la cámara con Lens para que Gemini identifique el lugar, resuma reseñas, muestre productos o platos populares y responda preguntas contextuales como “¿por qué es conocido?” o “¿suele llenarse al mediodía?”. En resumen: Google Maps busca ofrecer una experiencia de conducción más fluida, segura, personalizada e intuitiva, con referencias más visuales y menos numéricas gracias al perfeccionamiento de la IA.