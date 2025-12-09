¿No sabés qué hacer después de las 12? Estos son los mejores planes para hacer post cena de Navidad, según la IA + Seguir en









La tecnología propone otras alternativas para compartir con amigos o familia durante la madrugada después de las celebraciones.

Después de la cena de Navidad, la noche recién empieza.

La noche del 24 se suele celebrar con toda la familia, pero muchos no quieren cortar a las 12. Para todos aquellos que buscan mantener la energía y hasta para quienes prefieren hacer algo más tranquilo, la variedad de opciones cambia todos los años.

Para quienes quieren extender la celebración, hay varias opciones, como seguir celebrando en la calle, en casa o en un bar con música y amigos. Con esa idea, le consultamos a la IA para conocer más propuestas pensadas para los gustos de cada uno.

Boliche.jpg Boliche, paseo o películas: los mejores planes para hacer después de las 12 en las fiestas, según la IA La IA eligió los mejores planes para la madrugada post Navidad:

Salida a un boliche Para aprovechar una noche tan movida, muchos locales abren después del brindis y preparan eventos especiales para recibir a quienes llegan con ánimo de seguir bailando. Es perfecto para los que quieren moverse, escuchar música fuerte y sentir la energía del 25.

Reunión íntima en casa Si el grupo prefiere algo más relajado, una segunda vuelta en casa puede ser la mejor opción. Cuando termina la cena, podes reunirte con tus amigos en una casa para jugar juegos de mesa, escuchar música, compartir una mesa dulce armada con lo que le sobró a cada uno en su propia celebración y tener una linda conversación para crear un ambiente cómodo.

Películas o especiales navideños Muchos quienes eligen cerrar la noche con una buena película navideña. Sirve para quienes quieren quedarse tranquilos en familia o simplemente terminar el día con algo entretenido. La IA recomienda elegir películas navideñas o de comedia, así son fáciles de seguir y te acompañan en esa fecha. Juegos en familia Otra opción es mover la reunión hacia una dinámica lúdica. Una vez que se hacen las 12, en vez de que cada uno se vuelva a su casa, se quedan todos en familia jugando al pictionary, a las cartas o haciendo karaoke para generar risas y mantener la noche activa.