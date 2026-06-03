Reino Unido: medios de comunicación buscan impedir que su contenido alimente la búsqueda con IA de Google

El ente regulador británico busca impedir que los contenidos de los portales sean utilizados para alimentar las herramientas de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial. Google respondió que esto será posible, aunque advirtió que los sitios que opten por excluirse dejarán de recibir tráfico e impresiones provenientes de estas experiencias.

El regulador de competencia del Reino Unido dio un paso que podría alterar la relación entre Google y los medios de comunicación. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) determinó que los propietarios de sitios web tendrán derecho a impedir que sus contenidos sean utilizados para alimentar las herramientas de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial del gigante tecnológico.

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La decisión llega en medio de un creciente reclamo de editores y empresas periodísticas, que sostienen que los modelos de IA utilizan sus artículos y producciones sin ofrecer una compensación económica. Además, advierten que los resúmenes generados automáticamente por Google reducen el tráfico hacia sus páginas y, en consecuencia, afectan sus ingresos publicitarios.

"Con funciones como las Reseñas con IA que están transformando rápidamente la búsqueda en línea, es fundamental que los editores de contenido, incluidas las organizaciones de noticias, tengan el poder de negociación adecuado sobre cómo se utiliza su contenido. Al mismo tiempo, estas medidas ayudarán a decenas de millones de usuarios de búsqueda en el Reino Unido a comprender mejor y confiar más en la información que se les presenta", detalló la directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell.

La intervención llega en medio de un creciente reclamo del sector periodístico, que sostiene que los modelos de IA utilizan sus artículos y producciones sin ofrecer una compensación económica.

Según explicó la CMA, la medida busca fortalecer la posición negociadora de los editores frente a Google, especialmente la de las organizaciones de prensa.

El organismo destacó que, por primera vez, los propietarios de contenidos contarán con herramientas específicas para evitar que su material sea utilizado en las funciones de inteligencia artificial integradas en el buscador.

La decisión se produce después de que la CMA otorgara en octubre a Google la categoría de empresa con "estatus estratégico en el mercado" de búsquedas online, una designación reservada para compañías con una posición dominante. Esa clasificación implica obligaciones regulatorias más estrictas dentro del Reino Unido.

El peso de Google en ese mercado explica la atención de las autoridades: según datos citados por la CMA, alrededor del 90% de las búsquedas digitales realizadas en el país pasan por su plataforma y más de 200.000 empresas británicas utilizan sus servicios publicitarios.

El nuevo esquema podría convertirse en un precedente relevante para otros mercados donde los medios y los creadores de contenido reclaman mayores controles y mecanismos de compensación frente al avance de la inteligencia artificial generativa.

Cómo funcionan las búsquedas con IA de Google

Actualmente, Google utiliza dos grandes formatos basados en inteligencia artificial dentro de su motor de búsqueda:

"Vistas creadas con IA" , que muestran respuestas resumidas y generadas automáticamente en la parte superior de los resultados.

, que muestran respuestas resumidas y generadas automáticamente en la parte superior de los resultados. "Modo IA", una experiencia de búsqueda conversacional similar a un chatbot, que todavía no está disponible en todos los mercados.

Para construir estas respuestas, la compañía recurre a información publicada en distintos sitios web, incluidos medios de comunicación, una práctica que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la industria editorial.

La respuesta de Google

Frente a las críticas de medios y creadores de contenido, Google aseguró que las funciones de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial están ampliando el alcance de los sitios web y generando nuevas oportunidades de tráfico.

Según la compañía, las herramientas de búsqueda con IA ya alcanzan una escala masiva. AI Overviews, los resúmenes generados automáticamente que aparecen en los resultados, superan los 2.500 millones de usuarios activos mensuales, mientras que AI Mode ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios.

En paralelo al anuncio del regulador británico, Google confirmó que comenzó a probar una nueva herramienta para que los editores puedan decidir si desean que sus contenidos contribuyan a las respuestas generadas por inteligencia artificial, según destacó la responsable del ecosistema de Google Search, Mrinalini Loew.

Google también afirmó que introdujo cambios para incentivar las visitas a los sitios originales, entre ellos un mayor número de enlaces dentro de las respuestas generadas por IA, vistas previas de páginas web y herramientas para que los usuarios prioricen determinadas fuentes de información.

Sin embargo, la medida incluye una contrapartida relevante: los sitios que opten por excluirse dejarán de recibir tráfico e impresiones provenientes de estas experiencias basadas en inteligencia artificial.

Google aclaró que esta decisión no afectará el posicionamiento tradicional de las páginas dentro del buscador y señaló que el nuevo sistema amplía otras herramientas ya existentes para el control de contenidos, como Google Extended y los controles de fragmentos.

Además, la empresa comenzó a ofrecer nuevas métricas en Search Console para que los editores puedan conocer cuántas impresiones reciben dentro de las funciones de búsqueda con IA, qué páginas aparecen en las respuestas generadas automáticamente y en qué países tienen visibilidad. Según la compañía, irá incorporando más indicadores a medida que avance el despliegue de estas herramientas.