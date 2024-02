Grave denuncia contra Meta por explotación sexual infantil en sus plataformas

Según informes separados publicados por The New York Times y The Wall Street Journal el jueves, Facebook e Instagram se han convertido en una herramienta potencialmente lucrativa para los padres que administran cuentas de redes sociales para menores, en su mayoría niñas, que no tienen la edad suficiente requerida por las plataformas, que es de 13 años. Varias de las “cuentas menores administradas por padres” investigadas vendieron materiales a sus grandes audiencias de hombres adultos, incluidas fotografías de sus hijos con vestimenta reveladora, sesiones de chat exclusivas y leotardos y trajes de porristas usados por sus hijos.