Meta afronta una de sus mayores reestructuraciones: 8.000 despidos y más de 7.000 relocalizaciones

El gigante detrás de Instagram y WhatsApp cuenta actualmente con más de 78.000 empleados, por lo que el recorte significa desprenderse del 10% de su plantilla. Los cambios buscan mejorar la eficiencia y reducir costes en medio de la carrera por la IA.

Meta puso en marcha una nueva ola global de despidos mientras acelera su transformación interna para enfocarse casi por completo en inteligencia artificial. La compañía de Mark Zuckerberg comenzó este miércoles con un total de 8.000 despidos en distintas regiones del mundo - lo que refleja 10% de su plantilla - y más de 7.000 relocalizaciones como parte de una reestructuración orientada a reducir costos, simplificar equipos y redirigir recursos hacia el desarrollo de IA .

Las áreas más afectadas serían ingeniería y producto , aunque fuentes vinculadas a la compañía señalaron que podrían existir nuevos recortes más adelante este mismo año.

Los despidos comenzaron apenas días después de que Meta reasignara a unos 7.000 empleados hacia equipos nuevos vinculados a inteligencia artificial , incluyendo desarrollo de productos y agentes basados en IA. La empresa contaba con cerca de 80.000 trabajadores a fines de marzo, antes de esta nueva reorganización.

La decisión no es una novedad. Ante la filtración de las intenciones de despedir a gran parte de su plantilla, Meta emitió un comunicado oficial días atrás en el que dio detalles del movimiento: "Durante las últimas semanas, hemos estado trabajando en algunos cambios en nuestra organización que resultarán en el despido de aproximadamente el 10 % de la empresa el 20 de mayo y el cierre de unos 6000 puestos vacantes" .

La reestructuración refleja el giro total de Meta hacia la inteligencia artificial. Zuckerberg convirtió a la IA en la prioridad central de la compañía y comprometió inversiones gigantescas para competir contra Google y OpenAI. Solo este año, Meta destinará más de u$s100.000 millones en gastos de capital vinculados a IA e infraestructura.

"Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando. No es una decisión fácil y significará despedir a personas que han hecho contribuciones significativas a Meta durante su tiempo aquí", afirmaron en el comunicado emitido antes de comenzar con los cambios.

Sobre los empleados despedidos, la empresa aseguró: "Apoyaremos a quienes sean despedidos con una generosa indemnización que, en Estados Unidos, incluirá 16 semanas de salario base más dos semanas por cada año de servicio. También cubriremos el costo del seguro médico COBRA para los empleados estadounidenses y sus familias durante 18 meses. Los paquetes fuera de Estados Unidos serán similares, pero variarán según el país, al igual que los plazos y procesos locales".

Ese movimiento ya comenzó a modificar profundamente el funcionamiento interno de la empresa, donde ya se impulsa el uso de agentes de IA para tareas de programación y automatización, mientras se exploran nuevas herramientas para aumentar la productividad de los equipos. Según trascendió, la compañía incluso evalúa sistemas de monitoreo de dispositivos corporativos (notebooks, computadoras, celulares) para mejorar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Esta última iniciativa generó fuerte malestar dentro de Meta. Más de mil empleados firmaron una petición dirigida a Zuckerberg y otros ejecutivos para rechazar posibles mecanismos de recopilación de datos desde dispositivos laborales, incluyendo pulsaciones de teclado, movimientos del mouse y contenido en pantalla.

En paralelo, distintos trabajadores comenzaron a expresar públicamente en redes sociales el impacto que la amenaza de despidos tuvo sobre el clima interno y la moral de los equipos.

Pese a la magnitud del ajuste, el fuerte gasto de Meta en IA sigue despertando dudas entre inversores y analistas. La compañía justificó los despidos como una forma de compensar parte del enorme desembolso tecnológico que viene realizando, aunque algunos actores del sector estimaron que los recortes apenas representarían un ahorro cercano a los u$s3.000 millones. La cifra luce menor frente a los niveles de inversión proyectados por Meta, que se espera que pueda alcanzar los u$s145.000 millones este año a infraestructura y desarrollo vinculado a inteligencia artificial, con planes de seguir expandiendo ese gasto durante el resto de la década.