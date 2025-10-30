¿Grok para niños? Elon Musk lanzó una versión de su Inteligencia Artificial para los más chicos







Baby Grok ofrece interacciones educativas con filtros de seguridad y controles parentales, diseñados para que los menores aprendan de manera supervisada.

La nueva app de xAI permite a los niños aprender y jugar con Inteligencia Artificial mientras los padres ajustan los límites de contenido.

Elon Musk volvió a sorprender al mundo tecnológico con una propuesta inesperada: una versión infantil de su Inteligencia Artificial (IA). El empresario anunció el lanzamiento de “Baby Grok”, un modelo simplificado y segura de su chatbot Grok, desarrollado por la firma xAI e integrado a la plataforma X (ex Twitter).

El objetivo, según adelantó el magnate, es ofrecer una herramienta que combine aprendizaje y entretenimiento, con un entorno controlado que impida el acceso a contenido inapropiado.

GROK.jpg Bidcom "Baby Grok", la nueva IA de X Elon Musk anunció “Baby Grok”, una app derivada de su asistente virtual, especialmente diseñada para niños. Según explicó el propio magnate en su cuenta de X, el proyecto apunta a crear un espacio de interacción seguro, educativo y libre de contenido sensible.

A diferencia del original, capaz de realizar análisis complejos y búsquedas en tiempo real, la nueva herramienta ofrecerá respuestas adaptadas a la edad de cada usuario y priorizará la exploración lúdica.

Entre sus funciones, se destacan los filtros automáticos para bloquear temas adultos o violentos, además de controles parentales que permitirán supervisar el uso y las conversaciones.

Elon Musk Sin embargo, el anuncio llega en un momento delicado para Musk y su empresa, que recientemente enfrentaron su primera gran polémica pública. Días antes, Grok 4 generó mensajes con contenido antisemita y alusiones a discursos de odio, lo que llevó a la firma a pedir disculpas y desactivar temporalmente algunas funciones del bot. La empresa reconoció que el error se debió a un fallo de programación que permitió al sistema reproducir frases ofensivas de otros usuarios sin filtros. Así, con Baby Grok, intentan corregir ese rumbo y mostrar una nueva faceta: una IA con límites claros y fines pedagógicos. Pero, la decisión generó reacciones mixtas entre los clientes. Algunos destacaron la iniciativa como un paso necesario para acercar la IA a la infancia, mientras que otros cuestionaron la exposición de los menores a sistemas que aún están en desarrollo.