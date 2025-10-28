Cómo es Grokipedia, la nueva plataforma de Elon Musk que va a competir con Wikipedia

La era de la información abierta entra de lleno en una nueva fase. El magnate multimillonario que invierte en los avances tecnológicos, Elon Musk , reveló su apuesta más reciente. Se trata de una enciclopedia digital llamada GrokiPedia , que fue elaborada para competir de manera directa con Wikipedia .

Desde la red social X, Musk presentó esta iniciativa como parte de su visión de ampliar el universo de productos de Inteligencia Artificial desarrollados por su firma xAI . Además, aseguró que la primera versión de GrokiPedia ya supera a Wikipedia. También afirmó que será accesible y gratuita .

La iniciativa llega en un momento en que la comunidad digital y académica cuestiona cada vez más la neutralidad, la transparencia y los procesos de edición en los repositorios de conocimiento online. El lanzamiento de GrokiPedia marca un giro estratégico, ya que presenta y valida el conocimiento en la red.

Frente a un modelo colaborativo y voluntario como el de Wikipedia, Musk propone un sistema gestionado que promete velocidad, amplitud de cobertura y "mayor objetividad” .

El anuncio de GrokiPedia tiene lugar tras el lanzamiento de otras herramientas de inteligencia artificial vinculadas al universo de Musk, como Grok , el verificador de hechos que opera en X . La nueva enciclopedia aparece como una extensión directa de esa misma lógica.

Es una base de conocimiento estructurada en IA que no depende del voluntariado ni de las ediciones abiertas para el público. Musk afirma que estará disponible sin costo alguno y que cualquiera podrá usarla para distintos propósitos gracias a su naturaleza abierta.

En su lanzamiento, GrokiPedia arranca con alrededor de 885.200 artículos publicados, lo cual representa una base considerable para su arranque, aunque aún lejos del volumen total que acumula Wikipedia.

Cómo funciona GrokiPedia

La interfaz de GrokiPedia combina elementos de diseño ya conocidos en el mundo de las enciclopedias online: una barra de búsqueda prominente, modo de personalización de color y la opción de registro de usuario. Al teclear un término, el usuario accederá a entradas que contienen títulos, capítulos y referencias.

En cuanto a sus contenidos, GrokiPedia se apoya en fuentes preexistentes, entre ellas Wikipedia misma. En muchos casos, los párrafos están directamente retomados del repositorio original. Sin embargo, a diferencia del modelo de Wikipedia, donde miles de editores voluntarios pueden modificar, corregir y revisar los artículos, en GrokiPedia no se contempla por el momento la edición comunitaria abierta por parte del público general.

Inteligencia Artificial Freepik

Otro aspecto clave es la ambición del sistema por incorporar un módulo de verificación de hechos, en línea con las capacidades que ya exhibe Grok. Musk ha alegado que Wikipedia tiene sesgo hacia la izquierda, y GrokiPedia se presenta como un intento de “objetivar” más la información, aunque aún no se han revelado los algoritmos o criterios exactos con los que operará esa verificación.