OpenAI le puso cara a sus agentes: conocé a los Dots

Los asistentes funcionan con GPT-6 Astra, tienen una computadora propia en la nube y pueden mantener el contexto entre distintos dispositivos y plataformas.

OpenAI presentó sus nuevos agentes autónomos, capaces de trabajar en segundo plano, usar aplicaciones y avanzar con tareas sin recibir instrucciones a cada paso.

OpenAI presentó los Dots , una nueva generación de agentes de Inteligencia Artificial que pueden seguir trabajando aunque el usuario no esté interactuando con ellos. La empresa los mostró durante su conferencia anual para desarrolladores y los definió como sistemas capaces de encargarse de tareas de manera autónoma , con seguimiento y aprobación humana cuando sea necesario.

A diferencia de un chatbot tradicional, el objetivo no es solamente responder una consulta. Los Dots pueden tomar un proyecto, usar un navegador y aplicaciones conectadas, ejecutar distintas acciones y continuar con el trabajo en segundo plano .

Los Dots son agentes de IA diseñados para trabajar de forma continua en nombre del usuario. Pueden recibir una tarea y avanzar en ella sin que sea necesario indicar cada paso , mientras mantienen el contexto y aprenden de las indicaciones y correcciones que reciben.

OpenAI explicó que cada Dot dispone de su propio ordenador en la nube, navegador y acceso a las aplicaciones que el usuario autorice. También puede conectarse con más de 4.000 aplicaciones mediante el ecosistema de plugins de la compañía. Eso permite que el agente no quede limitado a una conversación dentro de ChatGPT, sino que pueda intervenir en diferentes servicios.

La diferencia principal está en la continuidad. El usuario puede iniciar una tarea, dejar de interactuar y volver después para revisar qué hizo el agente . OpenAI incluso plantea que varios Dots puedan trabajar juntos en el futuro, cada uno con responsabilidades diferentes.

También pueden utilizarse desde distintos canales. La empresa indicó que es posible comunicarse con ellos desde ChatGPT en computadora, web y móvil, además de Slack y Teams. El contexto se mantiene entre esos espacios, por lo que una tarea puede empezar en ChatGPT y recibir nuevas indicaciones desde otro canal.

Las protecciones de seguridad que prometió OpenAI

La autonomía de los Dots obliga a definir qué pueden hacer sin autorización. OpenAI aseguró que incorporó controles para evitar que estos agentes tengan libertad absoluta sobre las cuentas, aplicaciones y dispositivos conectados.

Cada Dot trabaja inicialmente en su propia computadora en la nube. El equipo del usuario permanece separado, salvo que la persona decida darle acceso.

Además, durante la investigación proactiva (el trabajo que realiza mientras no se está usando de manera activa), los agentes utilizan herramientas restringidas que, según OpenAI, no pueden enviar mensajes, modificar contenido de aplicaciones ni controlar el navegador o la computadora.

El usuario también puede decidir qué aplicaciones puede usar cada agente. Los permisos se administran desde los controles de aplicaciones de ChatGPT y existen reglas para establecer qué acciones puede ejecutar de manera independiente, cuáles necesitan aprobación y cuáles directamente quedan bloqueadas.

Otro mecanismo es la revisión automática de acciones. OpenAI explicó que los Dots analizan aquellas operaciones que podrían afectar cuentas o compartir información para determinar si cumplen las instrucciones recibidas, las reglas personalizadas y los requisitos de seguridad. Algunas tareas especialmente sensibles quedan afuera de la autonomía del agente.

Quiénes pueden usar los Dots de OpenAI

El lanzamiento empezó de forma gradual. OpenAI informó que los Dots están disponibles para los usuarios de los planes Pro y Business Premium. El primer Dot está incluido dentro de esos planes y no tiene un costo adicional durante el lanzamiento.

Los usuarios de Enterprise, incluidos los espacios de trabajo Edu y Healthcare, pueden acceder a una versión beta cuando el administrador habilita la función. En estos casos, la disponibilidad depende de la configuración del espacio de trabajo y de la activación.

Para crear un Dot es necesaria la aplicación de escritorio de ChatGPT o la versión de ChatGPT para computadora. Una vez configurado, el agente puede recibir mensajes desde otros dispositivos y canales compatibles. OpenAI aclaró que la creación inicial no se hace desde el teléfono y que la implementación se está haciendo de manera progresiva.

OpenAI permite ponerles nombre y personalizar su identidad, una característica que acerca la experiencia a la de un asistente digital permanente. La firma mostró ejemplos personajes con formas de animales y objetos, en una presentación similar a la que otras empresas vienen utilizando para hacer más reconocibles a sus agentes.