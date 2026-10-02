California vetó una ley que buscaba regular las grabaciones con lentes inteligentes

El gobernador de California rechazó un proyecto que buscaba impedir grabaciones sin consentimiento y regular el uso de dispositivos portátiles con cámaras y micrófonos. La discusión se produce en medio de una creciente controversia alrededor de los dispositivos portátiles capaces de grabar o escuchar de manera constante.

El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que buscaba impedir la grabación secreta de personas mediante dispositivos portátiles y que habría convertido al estado en el primero de Estados Unidos en regular el uso de gafas inteligentes. Según comunicaron desde la gobernación, la norma definía los dispositivos de grabación portátiles de una manera " demasiado amplia o imprecisa ", lo que podía generar confusión y consecuencias no deseadas.

La iniciativa buscaba impedir que las personas fueran grabadas en lugares públicos sin su consentimiento explícito , en un contexto de creciente presencia de dispositivos portátiles equipados con cámaras y micrófonos capaces de escuchar y registrar lo que ocurre a su alrededor. El debate también alcanza a otros productos tecnológicos más allá de los lentes inteligentes. El mes pasado, Apple anunció que su último software para el Apple Watch incluirá una función de escucha permanente que permitirá a los usuarios reproducir una transcripción de los últimos 15 segundos y resumir las conversaciones del día.

Entre ellos se encuentran las lentes con conexión a internet de Meta y Snap . Meta vendió más de 7 millones de lentes portátiles solo el año pasado . También llegaron al mercado otros dispositivos, como colgantes con inteligencia artificial - el recientemente lanzado Muse Charm, por ejemplo- que generaron reacciones encontradas.

De haberse aprobado, la ley habría establecido multas o penas de prisión para quienes incumplieran las disposiciones. Los fabricantes de dispositivos portátiles que no respetaran la normativa también podían recibir multas.

La autora del proyecto, la senadora estatal de California Eloise Gómez Reyes, explicó a ABC News que la iniciativa buscaba ayudar al estado a responder al rápido despliegue de tecnologías de escucha permanente.

El antecedente de la regulación en Noruega

La discusión se produce en medio de una creciente controversia alrededor de los dispositivos portátiles capaces de grabar o escuchar de manera constante. Tanto críticos como consumidores bautizaron a algunos de estos productos como "gafas pervertidas", luego de distintos informes sobre personas que graban y acosan a otras.

California no es el único lugar donde se debate cómo abordar esta tecnología. Países como Noruega analizan medidas para prohibir determinados dispositivos con cámaras incorporadas.

El país nórdico evalúa prohibir los lentes inteligentes y otros dispositivos portátiles con cámara como parte de una iniciativa para regular esta tecnología ante las preocupaciones vinculadas con la privacidad. La ministra digital del país, Karianne Tung, declaró a la agencia AFP que el gobierno busca establecer nuevas reglas para el uso de dispositivos portátiles con cámara, como los desarrollados por Meta y Snap.

Archivo. Más allá de los lentes inteligentes, las alertas crecen en torno a otros productos como el recientemente lanzado Muse Charm de Meta. Gentileza - Meta

Estos equipos incorporan cámaras y conexión a internet, mientras que también podrían sumar reconocimiento facial. La posibilidad generó críticas de organizaciones defensoras de las libertades civiles, que sostienen que esta tecnología puede afectar la privacidad de las personas.

Tung señaló que existe una "clara tendencia a combinar la inteligencia artificial con cámaras y micrófonos integrados en lentes, auriculares, sombreros y otros objetos que utilizamos en la vida cotidiana". En ese sentido, alertó: “Debemos impedir que este equipo se utilice para vigilar a otras personas en lugares públicos”. Según explicó, las medidas podrían incluir una prohibición del uso del reconocimiento facial de otras personas en espacios públicos.

Para avanzar con la regulación, Tung planteó crear un grupo de expertos que asesore al gobierno sobre las medidas necesarias para proteger los derechos de privacidad de las personas.