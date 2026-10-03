Apple enfrenta problemas de producción y podría lanzar su primer iPhone plegable con stock limitado

La marca lanzará el 23 de octubre el iPhone Duo, pero los problemas en la etapa final de fabricación podrían limitar considerablemente las unidades disponibles. La compañía mantendría sus estrictos controles de calidad pese a que la línea de ensamblaje registra una elevada tasa de descarte.

Apple se prepara para ingresar al mercado de los teléfonos plegables con el iPhone Duo , cuyo lanzamiento está previsto para el 23 de octubre . Sin embargo, las dificultades en la producción podrían provocar que el nuevo dispositivo llegue inicialmente con una oferta acotada.

Las preórdenes comenzarán el 16 de octubre y el precio de entrada será de u$s1.999 para la versión de 256 GB . El teléfono fue presentado oficialmente el 9 de septiembre.

El principal inconveniente se encontraría en la etapa final de ensamblaje de Foxconn , socio fabricante de Apple. Una fuente cercana a la cadena de suministro citada por el medio chino Jiemian News aseguró que, al 17 de septiembre, la tasa de unidades consideradas aptas era de apenas 60% .

Esto significa que solamente seis de cada diez teléfonos ensamblados superaban los controles de calidad, mientras que el resto debía descartarse debido a defectos que impedían su comercialización.

Una de las razones detrás de ese rendimiento estaría relacionada con la decisión de Apple de no flexibilizar sus estándares de calidad para acelerar la fabricación .

Apple enfrenta problemas de producción. Reuters

Según la fuente, los proveedores esperan que la compañía mantenga esa postura, lo que podría retrasar el momento en que la línea alcance su capacidad de producción masiva. Con las exigencias actuales, estimaron que serían necesarios entre seis meses y un año adicional para alcanzar la madurez productiva.

El segundo problema estaría vinculado con los componentes utilizados para fabricar el teléfono. Según Jiemian News, los paneles OLED plegables suministrados por Samsung Display y las piezas correspondientes a la bisagra registraron tasas de defectos elevadas, además de demoras en las entregas y modificaciones en el diseño.

Los cambios realizados sobre la marcha también redujeron el tiempo disponible para que Foxconn calibrara los equipos utilizados durante el proceso de fabricación.

La bisagra aparece como uno de los componentes más complejos del iPhone Duo. Apple informó durante la presentación que el mecanismo está compuesto por más de 100 piezas y cuenta con una cubierta fabricada mediante impresión 3D.

Antes del inicio de la producción masiva, la empresa estadounidense evaluó la posibilidad de utilizar metal líquido en algunos componentes, aunque finalmente reorientó ese desarrollo.

La tensión entre mantener la calidad y aumentar el volumen de fabricación llegó incluso a plantearse dentro de la cadena productiva. Según MyDrivers, uno de los fabricantes contratados por Apple debió elegir entre priorizar el rendimiento de la línea o incrementar la producción.

Acelerar la fabricación permitiría obtener más teléfonos comercializables, pero también elevaría la cantidad de unidades defectuosas y el costo generado por los descartes.

Cuántos iPhone Duo podría tener Apple para el lanzamiento

Con una tasa elevada de descarte, Foxconn estaría acumulando menos dispositivos aptos para comercializar de lo previsto. En ese contexto, Apple estableció para 2026 un objetivo de stock mundial de entre cinco y ocho millones de unidades.

La cifra se encuentra considerablemente por debajo de los 20 a 30 millones de envíos que puede alcanzar durante un ciclo completo un modelo iPhone Pro o Pro Max. Las proyecciones comerciales, de todos modos, anticipan que Apple podría ganar rápidamente terreno dentro del segmento plegable.

Counterpoint Research estimó que el iPhone Duo representará alrededor del 25% de los envíos mundiales de teléfonos plegables hacia fines de 2026, lo que lo colocaría en el segundo lugar del segmento detrás de Samsung.

Por su parte, IDC proyectó que los envíos globales de plegables crecerán más de 12% durante este año y que Apple podría comercializar más de 17 millones de unidades hacia 2027, con una participación cercana al 40% del mercado.

Cuánto costará el nuevo teléfono plegable de Apple

Ante el stock limitado, Apple permitirá que los interesados preparen sus pedidos entre el 12 y el 15 de octubre. En ese período podrán seleccionar color, almacenamiento, accesorios, AppleCare+, operador y modalidad de pago mediante la aplicación Apple Store.

El pedido podrá confirmarse cuando comience oficialmente la preventa, el 16 de octubre. La estrategia apunta a reducir los tiempos y aumentar las posibilidades de recibir el dispositivo durante la fecha de lanzamiento.

La gama comenzará en u$s1.999 para la versión de 256 GB y llegará hasta los u$s3.199 en la variante de 2 TB. El precio ubicará al iPhone Duo por encima de algunos de sus principales competidores, como el Samsung Galaxy Z Fold 8, que parte de u$s1.900.

El elevado valor también podría restringir el universo de potenciales compradores. Una encuesta de CNET realizada antes del lanzamiento mostró que el 75% de los adultos consultados no tenía interés en adquirir un iPhone plegable.

En sus ocho años de historia, los envíos acumulados de teléfonos plegables apenas superarían los 100 millones de unidades hacia fines de 2026, según Counterpoint Research, frente a un mercado global de aproximadamente 1.070 millones de smartphones vendidos anualmente.

Apple no buscaría una estrategia de ventas masivas con su primer plegable, sino ampliar su catálogo con un producto orientado a un segmento específico del mercado. Como resumió Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies, la compañía presenta al iPhone Duo “como una opción”, en contraste con Samsung, que definió a su Fold como “el futuro del smartphone”.