De las aulas al joystick: la exmaestra que multiplica sus ingresos trabajando en videojuegos

Jarvs Tasker dejó la docencia por problemas médicos y ahora, siete años después, dirige una firma propia donde cobra el doble.

Jarvs Tasker encontró una nueva etapa profesional dentro de una industria muy distinta a la enseñanza.

Jarvs Tasker tenía 28 años cuando una enfermedad crónica la obligó a abandonar la enseñanza en 2019 . Pero, lo que en ese momento fue el fin de una carrera que amaba, le abrió la puerta a una etapa profesional completamente distinta, en la que pudo multiplicar sus ganancias .

Siete años después, dirige Jarvs Indie Insights , una empresa dedicada a la comunicación y el marketing dentro de la industria de los videojuegos, y asegura que hoy gana el doble de lo que cobraba cuando se dedicaba a ser profesora.

En el caso de Tasker , el motivo concreto para dejar la docencia fue una enfermedad crónica . De todas formas, con el paso del tiempo también empezó a comparar las posibilidades económicas de ambas carreras. Según contó, probablemente habría necesitado unos 20 años dentro de la enseñanza para alcanzar el nivel de ingresos que tiene actualmente.

Su entrada al mundo gamer empezó con un trabajo voluntario para el canal de YouTube de PlayStation.

Ese contraste fue lo que le abrió los ojos a la diferencia que existe entre los dos caminos profesionales, después de salir del sistema educativo encontró una actividad donde podía aprovechar los conocimientos que ya tenía y, al mismo tiempo, mejorar sus ingresos . El cambio no fue inmediato, Tasker tuvo que empezar desde abajo y encontrar una manera de entrar a un sector en el que no tenía experiencia laboral.

Su entrada a la industria llegó a través de un trabajo voluntario para el canal de YouTube de PlayStation . Ahí descubrió que muchas habilidades de la docencia podían trasladarse directamente a su nuevo trabajo.

Comunicación, marketing y gestión de comunidades son algunas de las áreas que también tienen lugar dentro del sector.

Tasker explicó que gestionar una comunidad es muy parecido a gestionar una clase llena de niños. La organización, comunicación, manejo de grupos y capacidad para adaptarse a distintas personas fueron herramientas que ya tenía incorporadas.

Con el tiempo pasó de colaborar de manera voluntaria a crear su propia empresa, enfocada en marketing y comunicación para videojuegos independientes. Tasker también sostiene que no hace falta haber trabajado desde siempre en este mundo para encontrar un lugar y considera que muchas personas llegan al sector más adelante en su vida profesional.

La industria independiente sigue creciendo, aunque destacarse entre tantos lanzamientos continúa siendo uno de los grandes desafíos. Gentileza - @jarvdusa

Mitos y realidades sobre trabajar en la industria de los videojuegos

Uno de los principales mitos es pensar que trabajar con videojuegos significa necesariamente ser programador o desarrollar grandes títulos. El sector también necesita personas especializadas en comunicación, marketing, gestión de comunidades, diseño y búsqueda de talento, entre muchas otras áreas.

Mark Backler, de Game Anglia, explicó que la industria creció durante la última década y que hoy existen más posibilidades de desarrollar y publicar proyectos independientes. Eso no significa que sea fácil, ya que la cantidad de videojuegos disponibles hace que uno de los mayores desafíos sea conseguir visibilidad.

Omar Khalil, game scout de Entity, explicó que el talento no falta, pero sobresalir entre miles de lanzamientos es cada vez más complicado. También hay cambios dentro de los propios equipos. Abbygale Dunn, fundadora de Astral Forge, asegura que hoy existe mucho más espacio para las mujeres, incluso en áreas como programación, donde todavía siguen siendo minoría.

Tasker también habló de la Inteligencia Artificial y, según su mirada, buena parte de la comunidad valora que la industria siga defendiendo el trabajo creativo humano. Ella comenzó manejando una comunidad y terminó armando una empresa propia alrededor de habilidades que había aprendido mucho antes frente a un aula.