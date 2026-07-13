El gigante de los chips TSMC creció casi 68% en junio y acumula u$s75.000 millones en ventas en el primer semestre + Agregar ámbito en









Creció 6,2% respecto a mayo, reflejando la demanda creciente. La compañía amplía su capacidad de producción con nuevas plantas de empaquetado avanzado en Taiwán.

TSMC acelera: Reportó un sólido crecimiento en junio, impulsado por la demanda de chips para IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, reportó un sólido crecimiento en junio, reflejando la fuerte demanda de semiconductores utilizados en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

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La compañía informó que sus ingresos de junio alcanzaron u$s15,200 millones, un incremento de 67.9% frente al mismo mes de 2025 y de 6.2% respecto a mayo. En el primer semestre de 2026, las ventas acumularon U$s75.000 millones, lo que representa un crecimiento anual de 35.6%.

El desempeño supera las expectativas del mercado y anticipa un sólido segundo trimestre para la empresa, que presentará sus resultados financieros el 16 de julio. Analistas consideran que la creciente demanda de chips para inteligencia artificial continúa impulsando el negocio, especialmente por la fuerte utilización de la tecnología de fabricación N3, empleada en los procesadores más avanzados.

Cabe precisar que TSMC fabrica semiconductores para compañías como Nvidia, Apple y Advanced Micro Devices, que lideran el desarrollo de productos relacionados con inteligencia artificial, centros de datos y dispositivos móviles.

Expansión De esta manera, la empresa también continúa ampliando su capacidad de producción. Recientemente confirmó la construcción de dos nuevas plantas de empaquetado avanzado de chips en el Parque Científico de Chiayi, en Taiwán. Una de ellas ya inició la producción en masa y la segunda comenzará operaciones próximamente.

Con una participación de 73% en el mercado mundial de fundición de semiconductores durante el primer trimestre de 2026, TSMC mantiene una posición hegemónica en una industria estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial. El crecimiento de sus ingresos también refleja que las grandes tecnológicas continúan aumentando sus inversiones para satisfacer la creciente demanda de infraestructura informática de próxima generación.