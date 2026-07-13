La inteligencia artificial redefine el mercado laboral y obliga a las universidades a adaptar la formación

Un informe de PwC reveló que las competencias requeridas en los puestos más expuestos a la IA evolucionan más del doble de rápido que en el resto del mercado. En ese escenario, la UTN Buenos Aires lanzará una diplomatura orientada a formar perfiles estratégicos.

Las empresas ya no buscan solo especialistas técnicos: también necesitan profesionales capaces de integrar la IA a la toma de decisiones.

La inteligencia artificial ya no solo transforma la manera en la que trabajan las empresas, sino también el tipo de profesionales que demandan. La discusión dejó de centrarse únicamente en qué tareas serán automatizadas y comenzó a enfocarse en cuáles serán las habilidades necesarias para quienes deban liderar equipos, rediseñar procesos y tomar decisiones estratégicas dentro de las organizaciones.

Los cambios ya comenzaron a reflejarse en el mercado laboral. Según el Barómetro Global de Empleo en Inteligencia Artificial 2026 , elaborado por PwC , las competencias requeridas en los puestos más expuestos a esta tecnología evolucionan más del doble de rápido que en aquellas ocupaciones menos alcanzadas por la IA.

El estudio también muestra una diferencia cada vez más marcada entre las organizaciones que lograron incorporar la inteligencia artificial a sus procesos y aquellas que todavía la utilizan de manera experimental. El 20% de las empresas con mayor nivel de adopción registró un crecimiento promedio de la productividad del 163% respecto de 2018 , una cifra que supera ampliamente la evolución del resto de sus sectores.

Aunque el informe no ofrece un análisis específico sobre la Argentina, sí refleja un escenario que ya comenzó a trasladarse al ámbito local. Para las compañías, incorporar inteligencia artificial ya no significa solamente sumar una plataforma o automatizar tareas , sino contar con profesionales capaces de definir cómo utilizarla, dónde aplicarla y bajo qué criterios de seguridad, control y supervisión .

En paralelo con esa transformación comenzaron a surgir perfiles que hasta hace pocos años prácticamente no existían. Uno de ellos es el Chief AI Officer , un ejecutivo encargado de vincular las capacidades técnicas de la inteligencia artificial con los objetivos estratégicos de una organización y coordinar su implementación en áreas tan diversas como recursos humanos, producción, administración, comunicación o atención al cliente.

La aparición de estos nuevos cargos también plantea un desafío para las universidades. La velocidad con la que evoluciona la tecnología obliga a actualizar conocimientos de manera permanente y a ofrecer propuestas destinadas no solo a especialistas en sistemas, sino también a profesionales de distintas disciplinas que necesitan incorporar estas herramientas a su actividad cotidiana.

En ese contexto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires, anunció la apertura de una Diplomatura en Inteligencia Artificial, orientada a graduados y profesionales interesados en comprender tanto los fundamentos de esta tecnología como sus aplicaciones en organizaciones empresariales, académicas y laborales.

La propuesta nació a partir de consultas realizadas por graduados de la propia Facultad que actualmente ocupan puestos de conducción en empresas de distintos sectores. Según explicaron desde la institución, la demanda no estuvo enfocada exclusivamente en formar especialistas técnicos, sino en preparar perfiles capaces de participar en las decisiones estratégicas vinculadas con la incorporación de inteligencia artificial.

La dirección académica estará a cargo de Ulises Martins, Chief AI Officer del Centro de e-Learning de la UTN Buenos Aires y Product Manager en Dialpad, compañía tecnológica radicada en Silicon Valley. Martins cuenta con la certificación internacional de Chief AI Officer otorgada por el World AI Council, fue distinguido por Andrew Ng con el reconocimiento "The DeepLearning.AI OG" y es coautor del libro La era del impacto.

La diplomatura abordará contenidos vinculados con aprendizaje automático, inteligencia artificial generativa, procesamiento del lenguaje natural y visión artificial, además de incorporar módulos sobre ética, impacto social y toma de decisiones asociadas al uso de estas tecnologías. La cursada será completamente a distancia, comenzará el 23 de septiembre y tendrá una duración estimada de 21 semanas.

"La velocidad con la que avanza la inteligencia artificial nos obliga a repensar permanentemente la formación profesional. La educación no termina con la obtención del título: nuestros graduados vuelven a la Universidad para seguir capacitándose y, al mismo tiempo, nos acercan las necesidades que existen en las organizaciones", sostuvo Juan Manuel Balestro, secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires.

La evolución del mercado laboral también plantea un cambio de paradigma. Mientras la inteligencia artificial automatiza tareas repetitivas, las empresas comienzan a valorar cada vez más capacidades como el liderazgo, la creatividad, el criterio para la toma de decisiones y la articulación entre distintas áreas.

En ese escenario, aprender a utilizar una herramienta específica ya no alcanza. Las plataformas cambian con rapidez y muchas quedan obsoletas en pocos meses. El desafío pasa por formar profesionales capaces de identificar qué problemas conviene resolver con inteligencia artificial, cuáles requieren supervisión humana y qué impacto pueden generar las decisiones automatizadas.

Para las universidades, ese equilibrio será uno de los principales retos de los próximos años: responder a las necesidades inmediatas del mercado sin reducir la formación a un simple aprendizaje de herramientas tecnológicas. Mientras tanto, para las empresas, el desafío será avanzar hacia estrategias donde la inteligencia artificial deje de depender de iniciativas aisladas y pase a integrarse de manera transversal a la organización.