El Senado anticipa una nueva sesión protocolar, ante la falta de nuevas iniciativas

El miércoles 18 de marzo iniciará el proceso de validación para el ascenso de rango de seis militares y la prórroga a la gestión del juez Carlos Mahiques.

El Senado tendrá su primera sesión en el período de ordinarias.

La efectividad en la sanción de proyectos en sesiones extraordinarias provocó, tras la explosiva inauguración presidencial, una reducción en la presentación de iniciativas en el Congreso. El Senado intenta disimular esa parálisis con una sesión protocolar que puede representar el comienzo de una serie de nombramientos de jueces en la Argentina.

La próxima sesión está prevista para el miércoles 18 de marzo a las 14 horas e incluye el ascenso de rango de seis miembros de las Fuerzas Armadas. El procedimiento especial para estos casos implica que haya una sesión que autorice el tratamiento del listado de nombramientos para luego ser dictaminado en la Comisión de Acuerdos, lo que conllevaría una nueva sesión para terminar de validar el procedimiento.

"Va a ser la semana que viene porque este miércoles están muchos afuera", explicó para este medio Patricia Bullrich. Es que los senadores, sin una intensa actividad de comisiones prevista para esta semana, asumieron compromisos en sus distritos o incluso en el exterior: es el caso de la jujeña Carolina Moisés y la salteña Flavia Royón, quienes acompañaron al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a la Argentina Week en Nueva York. Royón además fue coordinadora de la Mesa del Litio a nivel nacional.

También ingresará el pliego de Carlos Mahiques para prorrogar por cinco años su gestión como juez de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Como cumplió 75 años, el padre del flamante ministro de Justicia alcanzó el límite de edad para ejercer el cargo, pero el Presidente de la Nación cuenta con la facultad de habilitarle una postergación del mandato. Es por eso que su pliego ingresará con la firma de Javier Milei.

Carlos Mahiques Carlos Mahiques, juez de Casación Penal. carlosmahiques.com.ar Este representaría el inicio de un camino en el que Gobierno prevé completar un porcentaje de las vacantes de tribunales, entre jueces (200), defensores (72) y fiscales (65). "Hay que acostumbrarse a que vamos a tener sesiones rimbombantes como las de febrero y otras más tranquilas y más cortas", planteó Bartolomé Abdala en los pasillos del Senado, dando cuenta de una agenda que por el momento no tiene aún importantes reformas ni una demarcación de prioridades para comenzar a tratar los 90 proyectos que insinuó el Presidente en su discurso de apertura de sesiones.

En otro sentido, avanzaron dictámenes en un plenario entre las Comisiones de Relaciones Exteriores y la de Presupuesto, en donde se revisaron convenios impositivos con Francia y Austria, más un acuerdo pesquero con Italia. El encuentro también significó la despedida del jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), que dejará de presidir la importante Comisión de Presupuesto y quedaría al frente de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, su lugar será ocupado por el porteño Agustín Monteverde.

