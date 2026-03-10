Argentina Week: el Gobierno firmó acuerdo con Salesforce para usar Inteligencia Artificial y agentes autónomos en el Estado

El memorándum de entendimiento fue rubricado por la empresa y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Contempla el desarrollo de iniciativas orientadas a acelerar la digitalización, competitividad e innovación del sector productivo, con foco en pymes y emprendedores.

El Gobierno busca acelerar la implementación de herramientas de IA en los procesos de gestión pública.

En el marco de la Argentina Week que se lleva a cabo en Nueva York, el Gobierno suscribió este martes un acuerdo estratégico de colaboración con la empresa Salesforce para acelerar la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en el Estado. La compañía tiene previstas inversiones por u$s500 millones en el país durante los próximos cinco años.

El Memorando de Entendimiento (MoU) se firmó esta tarde entre representantes de la empresa con sede en San Francisco, EEUU, y miembros de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación que viajaron junto a la comitiva presidencial encabezada por Javier Milei.

El acuerdo, según precisaron desde la empresa, apunta a impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo económico y social de Argentina, bajo los lineamientos previstos y las prioridades establecidas por la administración libertaria. Prevé potenciar el uso de herramientas de IA , agentes autónomos y programas de formación de talento.

Darío Genua, titular de la secretaria nacional, afirmó que la colaboración con Salesforce es "un paso fundamental para la visión de una Argentina innovadora y competitiva" . Además, consideró que la alianza permitirá "acelerar la eficiencia de nuestro Estado, dotar a nuestras Pymes de herramientas de vanguardia y, lo que es más importante, capacitar a nuestra gente en las habilidades del futuro".

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología también señaló que el acuerdo es un nuevo paso en la construcción de los cimientos "para una economía digital robusta que genere oportunidades y bienestar para todos los argentinos".

“Argentina tiene el potencial para ser protagonista y prosperar en la nueva economía global, y la inteligencia artificial es un acelerador clave para el desarrollo económico y social del país”, afirmó Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce para América Latina.

Firma Mou Argentina Week

Los objetivos del acuerdo entre Nación y Salesforce en materia de Inteligencia Artificial

En un comunicado, informaron que contempla "la adopción de inteligencia artificial y agentes de IA en procesos del Estado para optimizar la gestión pública, fortalecer la capacidad institucional y mejorar la experiencia ciudadana". También proyecta el desarrollo de iniciativas "orientadas a acelerar la digitalización, competitividad e innovación del sector productivo, con foco en pymes y emprendedores".

Además, contempla la puesta en marcha de capacitaciones y certificación en habilidades de IA y tecnología Salesforce. Según afirmaron, la idea es promover "la empleabilidad y preparar talento argentino para navegar la nueva ola de transformación tecnológica impulsada por la IA agéntica".

“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso de largo plazo con el país y nos permite trabajar juntos, gobierno y sector privado, para impulsar una transformación digital inclusiva y sostenible”, agregó Silvia Tenazinha, country manager de Salesforce en Argentina, también presente en la firma.

Cierre de la U.S. Artificial Intelligence Week



Así vivimos la última jornada de esta iniciativa que reunió a referentes del sector y contó con stands de empresas líderes en tecnología e IA

Argentina sigue consolidándose como un polo de desarrollo en inteligencia artificial. pic.twitter.com/MgFdBJvV1m — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) March 6, 2026

Inversiones y desarrollo de agentes autónomos

Las iniciativas se encuadran dentro de un plan de inversión de u$s500 millones en Argentina para los próximos cinco años que fuera anunciado por la compañía en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025.

Según afirmaron desde la empresa estadounidense, apuestan a consolidar al país como un referente en Inteligencia Artificial mediante la preparación de la fuerza laboral, la transformación digital del sector público y el impulso de tecnologías de vanguardia como la plataforma de agentes autónomos Agentforce.

En materia de formación, la compañía impulsa a nivel global, Trailhead, su plataforma de aprendizaje en línea, que ofrece capacitación en habilidades digitales e IA. En el país, esta estrategia se fortaleció con iniciativas concretas como el programa “Desarrollador y Administrador Salesforce del Futuro | Talento Tech”, lanzado en 2025 junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que capacitó a 1.000 personas en competencias digitales. También se desarrolló “IA para Todos”, en alianza con Potrero Digital, orientado a acercar el conocimiento en inteligencia artificial a 100.000 personas y Pymes en todo el territorio nacional.