Starlink en Argentina: por qué tu WiFi pierde velocidad y cómo evitar gastar de más

Una caída de 200 Mbps a 20 Mbps dentro de la misma casa revela un problema de cobertura.

La ampliación requiere planificación previa y evaluación de superficie cubierta.

La empresa Starlink se encuentra en un proceso de expansión del servicio satelital en el país, el cuál abrió una alternativa para zonas rurales y suburbanas. El kit estándar de conexión tiene un precio cercano a $374.000, tras las últimas actualizaciones arancelarias, y cubre los valores de la antena, router y accesorios básicos.

En ese marco, algunos usuarios sufren problemas de conectividad cuando la señal inalámbrica atraviesa paredes gruesas y estructuras densas. En una prueba de velocidad, la conexión puede marcar 200 Mbps junto al equipo y caer hasta 20 Mbps al cruzar una pared de mampostería, un descenso que marca algunas de las limitaciones físicas del entorno doméstico argentino.

starlink_speeds Errores de instalación que reducen la conexión dentro del hogar Las viviendas de nuestro país suelen estar construidas con ladrillo macizo, hormigón armado y vigas metálicas, materiales que bloquean con mayor intensidad la banda de 5 GHz -la que permite alcanzar velocidades de hasta 200 Mbps- situación que limita la conexión a la red de 2.4 GHz que ofrece mayor alcance pero menor rendimiento.

Cuando el router queda aislado en una planta baja o en un extremo del inmueble, aparecen “zonas muertas” en quinchos, patios o pisos superiores debido a que un único punto de acceso debe abastecer televisores 4K, consolas y múltiples celulares en simultáneo, lo que genera saturación y pérdida de estabilidad en horarios de alta demanda.

Colocar el router detrás de muebles bajos o dentro de bibliotecas reduce la propagación de la señal, y aumenta la interferencia interna. La recomendación técnica indica instalarlo en altura, con la menor cantidad posible de obstáculos sólidos entre el emisor y los dispositivos.

Starlink Router Mini Cuánto cuesta ampliar la red con nodos Mesh y qué límites técnicos impone el sistema La solución oficial para expandir cobertura es el sistema de malla propio de la compañía. Cada nodo adicional tiene un valor de aproximadamente $175.000 por unidad. El ecosistema tiene restricciones técnicas. El router no ofrece compatibilidad nativa con marcas como Asus, TP-Link o Linksys, lo que obliga a mantener todos los dispositivos dentro del sistema propietario. Además, superar los tres nodos sugeridos puede generar interferencias y conflictos de enrutamiento. Los equipos de tercera generación incorporan Wi-Fi 6 y tecnología Tri-Banda. Esta configuración reserva un canal exclusivo para la comunicación entre nodos, lo que mejora la estabilidad interna de la red. Sin embargo, los modelos de segunda generación no incluyen puertos Ethernet integrados y presentan opciones de configuración limitadas. Para una expansión eficiente, la instalación debe respetar distancias cortas entre dispositivos. Se recomienda una separación equivalente a una o dos habitaciones y, en estructuras de mampostería gruesa, no más de una pared sólida entre nodos, con el fin de preservar calidad de enlace.

