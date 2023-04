La industria argentina de videojuegos crece y sortea los desafíos del futuro

Agonalea videojuegos Google Indie Games Fund

Periodista: ¿Cómo es trabajar ahora en la pospandemia después de haber nacido dentro de esa era tan extraña?

Pedro Aira: Hacer un juego 100% remoto, desde la gestación del equipo hasta la salida del producto, fue una experiencia rarísima porque ahí sí que no estábamos preparados y tuvimos que improvisar en el momento. Con Agonalea, desde el vamos decidimos que íbamos a tomar un enfoque híbrido. A la oficina a veces vienen unos a veces vienen otros y cuando nos juntamos hay otros impulsos creativos que suceden, que son naturales y permiten que aparezcan soluciones o ideas nuevas. A la hora de trabajar remoto, te permite hacer mucho foco para solucionar algún problema, llevar una tarea adelante y no tener interrupciones.

Nico Castez: Es importante no perder ese tipo de resonancia creativa, de retroalimentación que se genera a veces en momentos como un almuerzo.También hay que entender que lo remoto te ayuda mucho si queres trabajar con gente que no necesariamente está en tu ciudad. Eso es interesante y le abre la puerta a trabajar a gente que quizás en su ciudad no tienen ningún estudio.

Avix videojuegos Google Indie Games Fund

P.: Viendo el informe anual de ADVA, resulta sorpresivo ver que entre 2019 y 2022 la industria argentina no pudo crecer cuando en todo el mundo se dio un boom de videojuegos por la pandemia. ¿Cómo ven esa situación desde el lugar desarrolladoras en crecimiento?

P.A.: A nivel local creo que a veces es difícil digerir la información de ese tipo de encuestas. Yo si veo un crecimiento a nivel local pero en cosas que a veces los datos no reflejan porque hay mucho ruido. También fue un periodo de apertura y consolidación, como el caso de Embracer, una compañía multinacional, comprando a Nimble Giant que ahora trabaja en Fortnite, son distintos ejemplos.

N.C.: Crecer no siempre es ganar más plata o tener un equipo más grande. Que un grupo de chicos se haya independizado y hayan hecho Agonalea es crecer y habla de que hay más voces aportando a nuestra industria. En AVIX quizás es más difícil de medir también, pero crecimos en que tuvimos la posibilidad de hacer proyectos que nos gusten más y no tener que comprometernos a algo que no nos gusta por dinero. Este tipo de cosas para mí es crecimiento y no salen reflejadas en ese tipo de encuestas. Conozco casos cercanos de gente que está trabajando desde hace cuatro o cinco años, más maduros, sacando más proyectos y eso habla bien de la industria pero no aparece en las encuestas.

P.: Estamos también en la era de los servicios de suscripción como Google Play Pass, Game Pass, Netflix, Apple Arcade, entre otras. ¿A ustedes les interesa que sus juegos aparezcan en esas plataformas?

rhythm realms agonalea videojuego Agonalea Games

P.A.: El modelo es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer para mobile gaming y requiere cambiar muchas estructuras de cómo se hace un juego para esos servicios. Es un fenómeno que está sucediendo ahora y tenemos que ver si desenlaza bien o mal. Apple Arcade empezó así y se convirtió en pagar para tener beneficios, pero Game Pass si da un servicio donde pagas para jugar.

N.C.: Son diferentes modelos y no hay uno mejor que otro. A mí me encanta que existan este tipo de intentos porque es muy importante no tener que encontrar la vuelta para mezclar publicidad con tu contenido. No es el tipo de cosas que me gusta hacer a mí y por eso me gusta este tipo de ecosistemas donde uno puede experimentar y no estar pensando exclusivamente en retener al jugador.

P.: En la división entre crear juegos para celulares o “dar el salto” a consolas, ¿ustedes en donde se encuentran?

N.C: Nosotros estamos ya trabajando en un proyecto en paralelo, con un subsidio del estado, que está pensado más para consola y PC. Tiene un encare muy diferente a los juegos que venimos haciendo. Creo que muchos estudios a veces logran hacer antes o después el salto. A algunos les va bien y a otros les va mal. Nosotros siempre fuimos muy responsables de la gente con la que trabajamos, de los compromisos que asumimos y creemos que es un buen momento. Tanto por el subsidio, como por el premio y por la inercia que ya tenemos.

P.A: Nosotros estamos seguros que queremos hacer mobile. Creemos que, a través del celular, nuestros juegos pueden llegar a más gente y es la misma motivación por la que son gratis. Soñamos más con la posibilidad de crear una experiencia casual, que sea única y que defina como un nuevo género o una nueva forma de experimentar. Combinar lo preexistente para crear algo nuevo.