La nueva apuesta de Google: cómo será el asistente con Inteligencia Artificial para ayudarte en las tareas del hogar

Esta tecnología es capaz de controlar dispositivos, reproducir contenido multimedia, responder preguntas complejas y organizar la rutina familiar sin esfuerzo.

La nueva IA de Google representa un gran salto hacia un hogar más conectado, inteligente y adaptado a las necesidades de cada usuario.

Google volvió a sorprender con una apuesta ambiciosa sobre Inteligencia Artificial (IA): un asistente capaz de comprender indicaciones complejas y coordinar tareas en todos los dispositivos del hogar. Así, la compañía presentó recientemente Gemini for Home, el proyecto que busca transformar la manera en que interactuamos con la tecnología en casa.

Esta evolución del clásico “Ok Google” no se limita a encender las luces o reproducir música, también podrás dar varios comandos a la vez, con lenguaje natural, y recibir respuestas inmediatas y precisas. De esta manera, su objetivo es colaborar en la organización de la vida familiar, administrar calendarios, generar listas de compras y controlar los aparatos conectados de manera simultánea.

Además, ofrece recomendaciones personalizadas, desde cómo optimizar rutinas domésticas hasta sugerencias de viajes o actividades para entretenerse. ¡Descubrí todos los detalles!

Gemini For Home, la nueva IA de Google Gemini for Home está basado en los modelos avanzados de Gemini, pero incorpora funciones exclusivas para la casa, permitiendo interpretar comandos complejos, interpretar solicitudes múltiples al mismo tiempo y actuar de forma contextual según lo que se le pida. Por ejemplo, si decís “bajá la intensidad de las luces del living y subí la temperatura a 24 grados”, la IA realizará ambas acciones de manera simultánea.

Con estas capacidades, Google busca reemplazar progresivamente al Asistente de Google en altavoces y pantallas existentes, con versiones gratuitas y de pago, comenzando con acceso anticipado el próximo octubre 2025.