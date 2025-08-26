Google: Gemini estrena un editor de fotos profesional con inteligencia artificial







Disponible para todos los usuarios y de forma gratuita. Los detalles.

“Nuestra nueva herramienta de generación y edición de imágenes nativa es de vanguardia y está clasificada como la número 1 en el mundo. Y la estamos lanzando gratis para todos hoy”, expresó Google.

Google habilitó el modo “Ghibli”, el editor de fotos por inteligencia artificial de Gemini. Disponible para todos los usuarios, sin limitaciones por suscripción, ofrece la capacidad de transformar imágenes con un nivel de personalización y coherencia sin precedentes.

“Nuestra nueva herramienta de generación y edición de imágenes nativa es de vanguardia y está clasificada como la número 1 en el mundo. Y la estamos lanzando gratis para todos hoy”, publicó la compañía donde desató un hilo en X y mostró algunas de las cosas que se pueden hacer con una imagen.

Además, gracias a este modo se podrá fusionar dos fotografías para crear retratos conjuntos de personas y mascotas, o situar al usuario en un entorno diferente.

Qué permite hacer el nuevo editor de fotos con IA de Gemini El nuevo editor de fotos de Gemini permite, por ejemplo, editar un retrato para cambiar el fondo, el maquillaje, el peinado, qué elementos aparecen en la imagen y más. Alcanza con tener en claro qué queremos cambiar, y ser capaces de ser claros en la descripción que hacemos al tipear la orden.

Gracias a este modo se podrá fusionar dos fotografías para crear retratos conjuntos de personas y mascotas, o situar al usuario en un entorno diferente, incluso permite mezclar estilos de una imagen con los objetos de otra, como aplicar la textura. Además, se logrará modificar objetos, habitaciones y diseños; añadir elementos, muebles y patrones nuevos con cada indicación enviada por un prompt.