La nueva Inteligencia Artificial de OpenAI que busca destronar a LinkedIn







Descubrí por qué esta nueva plataforma es una fuerte candidata para convertirse en la líder de búsqueda de empleos en internet.

OpenAI anunció el desarrollo de una plataforma impulsada con intelgiencia artficial para enocntrar trabajo. Imagen creada con inteligencia artificial

OpenAI es una de las empresas más importantes cuando se trata de Inteligencia Artificial, ya que fue la encargada de crear ChaGPT. Sin embargo, recientemente introdujeron una nueva plataforma con la que buscan superar a LinkedIn como la página por excelencia para encontrar trabajo: OpenAI Jobs Platform.

Los avances de la IA generaron que diversos empleos deban transformarse o adaptarse a las nuevas tecnologías, incluso llega a reemplazar a la mano de obra humana. De hecho, según un informe realizado por IBM, el 25% de las empresas adoptaron esta herramienta para sustituir la escasez de empleados y se espera que para 2045 el 50% de los trabajos sean automatizados por la tecnología.

Cómo funciona OpenAI Jobs Platform OpenAI

El objetivo principal de OpenAI Jobs Platform es simplificar el proceso de búsqueda laboral a través de la IA, lo que demostraría una vez más que puede ser una herramienta cotidiana que acompaña a la productividad diaria. Fidji Simo, director ejecutivo de OpenAI, explicó en una conferencia que el sistema conectará las necesidades de las empresas con las competencias exactas de los candidatos.

Esta podría destronar a LinkedIn debido a que ofrecería una correlación más afilada entre la oferta y la demanda laboral. Mientras la página de Microsoft se concentra en los contactos realizados en la web y el networking, la nueva plataforma ofrecerá mayor agilidad y precisión a la hora de encontrar trabajos acorde a las capacidades del usuario.

Con esto, la plataforma garantizará que cada usuario sea evaluado en base a sus habilidades y no por su red de conexión, como es el caso de LinkedIn. Actualmente, OpenAI Jobs Platform continúa en desarrollo y se espera que su lanzamiento sea a mediados de 2026.

