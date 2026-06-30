La paradoja de la IA: cada vez más personas la usan pero también desconfían de ella

Un informe registró un aumento de su uso en 2026, frente a hace dos años. En esa línea, cada vez más estadounidenses consideran que esta herramienta perjudicará a la sociedad.

Investigadores de EEUU descubrieron una paradoja sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en la que destacaron que cada vez más personas la usan, e irónicamente, también crece el número de personas que le temen o desconfían.

El dato surgió del estudio Americans and AI 2026, realizado por la consultora Pew Research Center, cuyas conclusiones sirven como parámetro acerca del alcance y percepción de los sistemas de IA, entre ellos ChatGPT de OpenAI, Google Gemini y Claude de Anthropic.

El creciente protagonismo de la IA se ve en el siguiente hallazgo: un 49% afirmó que la usa, frente al 33% registrado en el 2024 . Un 12% señaló que lo hace varias veces al día y un 4% aseguró que echa mano a esos modelos en forma “casi constante”. Dentro de este grupo, ChatGPT es el más popular, seguido de Gemini, Copilot de Microsoft y Meta AI.

Entre los usos que le dan a esta herramienta, aparece buscar información (40%) y para automatizar tareas de trabajo (38%). Además, seis de cada 10 mencionaron que aprovechan los resúmenes con inteligencia artificial en el buscador de Google.

No obstante, la desconfianza hacia ella se mostró de manera mayoritaria: el 71% de los encuestados creen "que la IA hará que su información personal sea menos segura".

Los participantes dijeron que usan IA para buscar información (40%) y para automatizar tareas de trabajo (38%).

En esa línea, cada vez más estadounidenses consideran que "la IA será perjudicial para la sociedad, en lugar de beneficiosa": cuatro de cada diez adultos afirmaron que el impacto será negativo durante los próximos 20 años.

Corea del Sur invertirá u$s1,2 billones para convertirse en una potencia mundial de la inteligencia artificial

Corea del Sur invertirá cerca de u$s1,2 billones, el equivalente a más de dos tercios de su PIB, en un nuevo centro de fabricación de semiconductores y en centros de datos para la IA en los próximos años, en un contexto de fuerte demanda.

Esta enorme inversión se enmarca en el auge global de la IA, de la cual se está beneficiando la cuarta economía de Asia, cuyos fabricantes de chips de memoria se perfilan como una pieza clave del sector.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, declaró en un acto de presentación de esta colaboración público-privada que "la velocidad es el único camino para sobrevivir. Debemos asegurarnos los elementos centrales de la inteligencia artificial más rápido que cualquier otro país".

Según informó el gobierno, Samsung Electronics y SK Hynix realizarán una inversión récord de 800 billones de wones (unos u$s520.000 millones) en un nuevo polo de fabricación de semiconductores en el suroeste del país.