La próxima consola de videojuegos de Nintendo podría llegar en 2024: todo lo que se sabe.

No hay muchos detalles respecto a esta consola hasta ahora, pero este reporte informa que seguiría teniendo la posibilidad de jugarse de manera portátil y soportaría juegos en formato físico (cartuchos). Una de las sorpresas, es que este nuevo sistema no tendría una pantalla OLED , cómo la ultima versión de la Switch, si no que tendría una pantalla LCD para abaratar los costos y poder invertir en mayor capacidad de almacenamiento (algo necesario para correr juegos de última generación). Esto se condice con reportes de Bloomberg que indicaban que la empresa Sharp estaba fabricando pantallas LCD para "una nueva consola d e videojuegos".

Hasta el momento, la compañía no ha dado información oficial salvo que no esperan sacar ningún sistema nuevo antes del primero de abril de 2024 (es decir dentro de este año fiscal). En junio, Shuntaro Furukawa , CEO de Nintendo , indicó que esperan que la transición a la próxima consola sea lo más suave posible con la utilización de las Nintendo Accounts que cada usuario tiene en su consola actual.

Nintendo.jpg

Aunque muchos esperan que este dato se relacione con la posibilidad de transferir juegos digitales comprados en una consola a la siguiente, el reporte de VGC indica que "no está claro" que la próxima consola soporte juegos de generaciones previas. Además, algunos publishers de juegos de terceros han "expresado preocupación de que el soporte a juegos de Switch pueda afectar las ventas de juegos de nueva generación".

Nintendo lanza dos videojuegos sorpresivos de The Legend of Zelda

Los fanáticos de los videojuegos de Nintendo se sorprendieron anoche cuándo la compañía anuncio que ya estaban disponibles dos clásicos juegos de The Legend of Zelda. Se trata de los lanzamientos de 2001 para Game Boy: Oracle of Ages y Oracle of Seasons.

Los títulos están disponibles como parte de la suscripción Nintendo Switch Online. En su tier más bajo, el servicio (además de permitir jugar online) da acceso a un catálogo de títulos clásicos de sus consolas NES (Family), SNES y Game Boy. Hay un tier más caro que también da acceso a juegos de Nintendo 64, Game Boy Advance y Sega Genesis.

Estos dos juego salieron juntos (desarrollados por Flagship, una subsidiaria de Capcom) y tienen interacción el uno con el otro. Al completar uno, se da una contraseña que libera una versión diferente del otro, expandiéndolo para jugar como una secuela.