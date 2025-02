Los 3 aprendizajes clave al momento de trabajar con IA en investigación de mercado

“En Ipsos, no entendemos la inteligencia artificial sin la inteligencia humana. Sí, vemos un enorme valor para complementar todo lo que nuestro equipo de profesionales tiene para crear; y ayuda, acompaña y acelera procesos de una manera extraordinaria. No vemos a la inteligencia artificial de manera aislada, como tampoco vemos un colaborador de Ipsos que no lo incorpore. El desafío es cómo lograr que la inteligencia artificial juegue a favor de nuestra empresa, de nuestros clientes, de la información y del valor de la información, y cómo lograr que los colaboradores Ipsos la incorporen y la apliquen, siendo que es imperioso y necesario”, comenta Anibal Cantarian, CEO de Ipsos Argentina.

Históricamente, seguridad y confidencialidad funcionan como las bases de la industria de investigación de mercado. Ipsos también cuenta con una respuesta para este punto con Ipsos Facto, un entorno de IA seguro y confidencial, donde todas las tareas realizadas con IA permanecen aisladas y protegidas dentro de Ipsos.

“Tenemos una rigurosa necesidad de confidencialidad de todo lo que hacemos para un cliente. Trabajamos para clientes de todas las industrias. Lo que hacemos para uno, no puede mezclarse con lo que hacemos para otro. Y hoy, cuando vos ingresás alguna información dentro de inteligencia artificial general, eso pasa a ser público, pasa a ser una información que se democratiza y eso no es una alternativa para nosotros. Es por eso que desarrollamos Ipsos Facto en 2023, el entorno seguro y confidencial donde Ipsos trabaja todo lo que es inteligencia artificial. Ipsos Facto es permeable de afuera hacia adentro, recoge lo que está disponible, pero es absolutamente impermeable de adentro hacia afuera. Todo lo que nosotros trabajamos con Ipsos Facto queda aislado dentro de Ipsos. Además, contamos con sos por cliente, la información de un cliente no se mezcla ni está disponible para otro cliente. No es lo mismo entrar a una aplicación gratis que entrar a Ipsos Facto con los sistemas de seguridad y restricciones con las que contamos”, agrega Martin Tanzariello, AI Transformation Lead para Ipsos Argentina.

La IA de Ipsos, impulsada por valores como la creatividad, la curiosidad, la ética y el rigor metodológico, busca ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. Con una larga experiencia, comprenden la importancia de conectar con las necesidades y deseos reales de los consumidores para alcanzar el éxito.

Para lograrlo, se basan en investigaciones y análisis de datos relevantes, representativos y a gran escala. La información seleccionada con la que se nutren sus soluciones de IA es crucial para garantizar la precisión y la eficiencia de los resultados y recomendaciones que ofrecen.

“Nuestra humanización de la IA se basa en nuestros valores Ipsos: Integridad, Curiosidad, Colaboración, Cliente primero, Espiritu Emprendedor. Estos valores alimentan e impulsan nuestras soluciones IA. Sabemos que para asegurar el éxito en los desafíos de nuestros clientes, es esencial conectar de manera efectiva con las necesidades y deseos reales de los consumidores. Esto requiere una investigación basada en datos escalables, relevantes y representativos. Por lo tanto, la información y los datos con que alimentan nuestras soluciones IA son fundamentales para garantizar la precisión y eficacia de nuestros análisis y resultados”, comparte Rosario Espinosa, Chief Client Officer, en Ipsos Argentina.

3 aprendizajes clave al momento de trabajar con IA en Investigación de Mercado:

La clave para desarrollar soluciones IA eficaces radica en la calidad de los datos con los que se la entrena. Es importante que estos datos sean relevantes, representativos y perdurables en el tiempo.

Con frecuencia, modelos de IA estándar, incluso los grandes modelos lingüísticos (LLM), pueden presentar limitaciones al intentar entender las necesidades humanas y su comportamiento. Sin embargo, si "humanizamos" la IA, a partir de la interacción y supervisión de sus entregables podemos potenciar los hallazgos, insights y recomendaciones para los desafíos de negocio de las empresas y marcas.

La IA no es solo una herramienta analítica, también puede ser una herramienta creativa. En los procesos de ideación la IA generativa cobra un rol clave, como un “integrante” más del equipo que se suma a la mesa de trabajo y ayuda a concebir más y nuevas ideas.

“En un mundo inundado por noticias sobre la Inteligencia Artificial (IA) en IUU - Ipsos Cualitativo - queremos recordar el valor inigualable de la Inteligencia Humana (IH) y su capacidad para conectar con las personas. Mucho más que algoritmos y datos, la comprensión profunda de las emociones, motivaciones y necesidades humanas es lo que nos permite construir estrategias de vinculación auténticas y efectivas. En IUU combinamos la precisión de los datos con la riqueza de la comprensión humana. A través de la escucha activa, la empatía y la inmersión en el contexto de vida de las personas, logramos insights que van más allá de la superficie, revelando las verdaderas motivaciones que impulsan las decisiones y comportamientos”, concluye Wendy Mendez Casariego, Account Director en Ipsos UU Qualitative Argentina.