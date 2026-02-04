Menos energía, mayor conectividad: en qué consisten las nuevas antenas Starlink + Seguir en









Una actualización técnica que reduce el consumo energético y mejora la eficiencia operativa

Una actualización que fortalece la autonomía del plan itinerante, para usuarios que operan sin acceso estable a la red

Starlink anunció una actualización en sus equipos de conectividad satelital que apunta a optimizar el consumo energético sin resignar prestaciones. Las nuevas antenas redujeron su demanda eléctrica de 22 y 25 watts a valores cercanos a los 18 a 20 watts. La mejora se mantiene tanto en períodos de inactividad como en escenarios de uso intensivo, como la carga y descarga de archivos pesados.

Desde una perspectiva técnica, la reducción del consumo representa un avance relevante en términos de eficiencia. El menor requerimiento energético permite ampliar el tiempo de funcionamiento de los dispositivos y disminuye la dependencia de una conexión eléctrica permanente.

Para Starlink esto significa optimizar sus equipos y ampliar su alcance en contextos donde el acceso a infraestructura tradicional resulta limitado.

starlink_speeds Cuáles son los beneficios para el plan itinerante de Starlink El principal impacto de la actualización se observa en los usuarios del plan itinerante, es decir, quienes suelen utilizar las antenas en movimiento o en ubicaciones remotas.

En estos casos, el acceso a la red eléctrica no siempre está garantizado, por lo que la posibilidad de operar con menor consumo amplía la autonomía de los equipos y extiende los tiempos de conexión efectiva.

Este tipo de clientes incluye viajeros, trabajadores rurales y usuarios que necesitan de powerbanks u otras fuentes alternativas de energía para poder hacer uso de la red.

