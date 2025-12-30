Meta compra Manus y redobla esfuerzos para dominar la inteligencia artificial agéntica

La empresa de Mark Zuckerberg busca dominar el campo de la IA agéntica con la adquisición de la empresa china. Por el momento, se desconocen los detalles de la transacción.

Meta Platform s, el grupo tecnológico estadounidense dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció la compra de Manus , un agente autónomo de inteligencia artificial, en una operación orientada a acelerar el desarrollo de soluciones de IA para el segmento corporativo. El acuerdo forma parte de una intención más amplia de la empresa conducida por Mark Zuckerberg para construir un negocio en torno a su inversión masiva en IA

Manus, reflejó ingresos anuales de u$s125 millones a principios de este año , vende su agente a través de un servicio de suscripción , lo que podría dar a Meta un retorno más inmediato a lo que destino en inversión en IA .

Si bien las compañías no difundieron el monto de la transacción, fuentes al tanto del acuerdo indicaron a Bloomberg que la valuación de Manus supera los u$s2.000 millones (unos 1.700 millones de euros). Desde Meta confirmaron que el servicio continuará operando de manera independiente y que, además, será integrado progresivamente a su ecosistema de productos.

“Nos complace anunciar que Manus se ha unido a Meta para ayudarnos a crear increíbles productos de IA”, señaló Alexander Wang, responsable del área de inteligencia artificial del grupo liderado por Mark Zuckerberg. En ese sentido, destacó la experiencia del equipo de Manus, con base en Singapur, y su capacidad para explorar el potencial de los modelos actuales con el objetivo de desarrollar agentes avanzados.

Por el lado de la startup, la compañía ratificó que mantendrá su operación en Singapur y que seguirá comercializando su servicio bajo el esquema de suscripción, tanto a través de su aplicación como de su sitio web.

“Unirnos a Meta nos permite construir sobre una base más sólida y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones”, afirmó Xiao Hong, consejero delegado de la firma, al confirmar que la integración no alterará la estructura operativa ni el modelo de gestión del negocio.

Qué es Manus

El 2025 fue el año de la IA agéntica, dónde grandes tecnológicas compiten por desarrollar los llamados agentes de inteligencia artificial, un concepto todavía difuso pero asociado, en términos generales, a sistemas con cierto nivel de autonomía. A diferencia de los chatbots tradicionales, estos agentes pueden ejecutar acciones complejas - como realizar compras, procesar grandes volúmenes de datos o elaborar informes - a partir de consignas humanas, sin limitarse únicamente a responder consultas.

En ese terreno busca posicionarse Manus AI. En su sitio web, la compañía define a su producto como “un agente general de IA que convierte tus pensamientos en acciones”. Entre las capacidades que exhibe la plataforma se incluyen tareas como la compra de propiedades, el desarrollo de videojuegos, el análisis de acciones bursátiles y la planificación de viajes.

Desde la empresa destacan que la propuesta apunta a ir más allá de los asistentes conversacionales. En un video institucional, el científico jefe de Manus AI, Yichao “Peak” Ji, sostuvo que se trata de algo más que “otro chatbot o flujo de trabajo... Es un agente completamente autónomo. Lo vemos como el próximo paradigma de la colaboración entre humanos y máquinas y, potencialmente, un atisbo de AGI”. La referencia apunta a la inteligencia general artificial, un estadio teórico de la IA que iguala o supera las capacidades cognitivas humanas y que despierta fuertes debates por los riesgos asociados a su control.

En términos tecnológicos, Manus no fue construido íntegramente desde cero. La plataforma se apoya en grandes modelos de lenguaje ya existentes, como Claude, desarrollado por Anthropic, y Qwen, de Alibaba. Aun así, la compañía logró captar la atención del sector por su desempeño en pruebas comparativas.