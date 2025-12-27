Los robotaxis llegarán a las calles del Reino Unido en 2026, tras una alianza entre Uber y Baidu + Seguir en









El plan piloto se prevé para la primera mitad de 2026. Primero se realizará una prueba controlada.

Los robotaxis de Baidu llegan al Reino Unido. BTW

Uber Technologies avanzó en su estrategia de movilidad autónoma al confirmar una asociación con Baidu para ensayar taxis sin conductor en el Reino Unido, una iniciativa que replicó el camino ya iniciado por la empresa estadounidense de tecnología de autoconducción Waymo, que realizó pruebas recientes en Londres.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según detallan, el acuerdo contempló el uso de los robotaxis Apollo Go RT6 desarrollados por Baidu. El plan piloto comenzó a delinearse para la primera mitad de 2026, con el objetivo de que el servicio pudiera operar de forma comercial en la capital británica antes de que finalizara ese año.

El programa piloto en Reino Unido Según precisó Uber, el despliegue inicial se concentrará en Londres y se estructurará como una prueba controlada de vehículos completamente autónomos.

La iniciativa busca evaluar el funcionamiento de los robotaxis en un entorno urbano complejo y con alta densidad de tránsito, uno de los mayores desafíos para la conducción sin conductor.

Robotaxis El despliegue inicial se concentrará en Londres, según detallaron desde Uber. X La compañía estadounidense explicó que el proyecto siguió el ejemplo de Waymo, firma perteneciente a Alphabet Inc., que inició pruebas similares en territorio británico durante el mismo mes.

La estrategia global de los robotaxis El avance de Uber y Baidu se inscribió en una aceleración global del desarrollo de robotaxis. Empresas chinas como Baidu y WeRide Inc., junto a Waymo, encabezaron la expansión de este tipo de servicios en distintos mercados. En ese marco, Uber y WeRide ya pusieron en marcha operaciones sin conductor en Abu Dhabi, mientras que Baidu realizó ensayos en Abu Dhabi, Dubái y Suiza. El objetivo común fue consolidar presencia en regiones con marcos regulatorios más flexibles y con interés en innovación tecnológica aplicada al transporte. Los robotaxis bajo evaluación Pese al entusiasmo del sector, la rentabilidad del modelo de robotaxis todavía generó interrogantes. Varias compañías cotizadas, como Pony AI Inc. y WeRide, continuaron registrando pérdidas mientras recurrieron a la venta de acciones para financiar su expansión. Aun así, el acuerdo entre Uber y Baidu reforzó la apuesta por la movilidad autónoma como una de las transformaciones clave del transporte urbano en los próximos años, con Europa como uno de los escenarios centrales para su consolidación.