Meta se "aleja" del Metaverso y sus acciones en Wall Street crecen un 4%

Meta Platforms anunció que recortará el presupuesto para su negocio del metaverso, lo que impulsó las acciones en Wall Street.

Meta, la compañia de Mark Zuckerberg, anunció un recorte del 30% en su presupuesto para la unidad de metaverso.

Meta Platforms , la compañía tecnológica de Mark Zuckerberg , se prepara para aplicar recortes profundos en sus iniciativas vinculadas al metaverso , en un momento en que se redirige cada vez más sus prioridades hacia el desarrollo de inteligencia artificial. La decisión fue celebrada por los inversores de Wall Street , quienes impulsaron las acciones de Meta un 4%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con Bloomberg, Zuckerberg evalúa reducir hasta en un 30% el presupuesto asignado a Reality Labs , la división responsable de los proyectos de realidad virtual y aumentada.

La empresa, sin embargo, evitó realizar comentarios sobre el informe. Desde su histórica decisión en 2021 de renombrar Facebook como Meta, Zuckerberg había apostado a transformar la interacción digital a través de un ecosistema virtual donde los usuarios pudieran socializar, trabajar y entretenerse mediante avatares. Pero ese ambicioso plan nunca logró la tracción esperada .

Reality Labs acumuló pérdidas multimillonarias desde su lanzamiento. Solo en el último trimestre reportó un rojo de u$s4.400 millones , mientras que los ingresos generados alcanzaron apenas u$s470 millones.

El mercado de visores de realidad virtual tampoco acompañó el entusiasmo inicial. Aunque IDC estima un crecimiento del 39,2% para 2025 (hasta 14,3 millones de unidades), la cifra palidece frente al volumen global de smartphones , que podría rondar los 1.250 millones de unidades vendidas.

meta Depositphotos

En contraste, las gafas inteligentes mostraron una dinámica más favorable. Impulsado principalmente por dispositivos como las Meta Ray-Ban, el segmento de lentes sin pantalla incorporada podría expandirse un 247,5%.

Este interés creciente motivó a Zuckerberg a presentar en septiembre las Ray-Ban Display, un modelo de u$s799 que incluye pantalla integrada y funciones de IA, y que compite con los desarrollos en curso de Google, Samsung y Apple.

Cambio de dirección

Los recortes al metaverso coinciden con la aceleración de Meta en sus proyectos de inteligencia artificial. La corporación está construyendo y alquilando nuevos centros de datos (entre ellos Hyperion, financiado mediante un acuerdo con Blue Owl) para soportar sus necesidades computacionales.

Además, continúa reclutando talento de manera agresiva. Recientemente, incorporó al reconocido diseñador de Apple Alan Dye y contrató expertos en IA provenientes de diversas compañías, incluida OpenAI.

De esta manera, el giro estratégico parece claro: Meta deja atrás la etapa de expansión del metaverso y consolida una transición hacia productos y servicios centrados en inteligencia artificial, un terreno que hoy concentra tanto la competencia tecnológica global como el interés de los inversores.