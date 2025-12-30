SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de diciembre 2025

Salarios de empleadas domésticas: de cuánto será el sueldo y el bono por diciembre 2025

Las trabajadoras de casa particulares percibirán el salario con un aumento para el último mes del año. Además, el acuerdo incluye el pago de un bono no remunerativo.

Las empleadas de casas particulares ya conocen como evolucionará su salario para el último mes del 2025, basado en el acuerdo alcanzado entre los representantes del sector y la Secretaría de Trabajo. En este sentido, cabe destacar que, por el momento, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para el sector, además de confirmar el pago de un bono no remunerativo.

Cómo quedan los salarios

El último entendimiento entre representantes del sector y la Secretaria de Trabajo estableció un último aumento para el 2025. El mismo reflejará una suba de 1,3% en los sueldos.

Por otro lado, el acuerdo alcanzado también establece el pago de u bono no remunerativo que se ubicará en los $14.000. La suma extra será válida únicamente para aquellas personas que presten servicios por más de 16 horas semanales.

Cómo quedaron los salarios de las empleadas domésticas

Supervisora:

  • Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 la hora.
  • Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 la hora.

Personal para tareas específicas:

  • Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 la hora.
  • Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 la hora.

Caseros:

  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora.

Cuidado de personas:

  • Con retiro: $ 416.485,63
  • Sin retiro: $ 464.129,59

Personal para tareas generales:

  • Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 la hora.
  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora.

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores, personas enfermas)

  • Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora.
  • Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 la hora.

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

  • Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000
  • Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
  • Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

