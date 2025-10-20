Windows 11 incorporará herramientas con Inteligencia Artificial en Paint para poder animar dibujos







Conocé las nuevas herramientas que Microsoft implementará en el futuro para unir esta tecnología con la creatividad.

Con la llegada de Windows 11, también se mplementarán distintas herramientas con Inteligencia artificial.

Muchas empresas de tecnología incorporaron Inteligencia Artificial a sus herramientas y aplicaciones. Microsoft es un gran ejemplo de ello, ya que con su nueva actualización de sistema operativo, Windows 11, se incorporaron nuevas funciones a algunas de sus apps principales como Word, Fotos y, recientemente, Paint.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las nuevas funcionalidades de IA para Paint están disponibles con el programa Windows AI Labs. Este consiste en la prueba de distintas funciones experimentales con inteligencia artificial generativa antes de su lanzamiento al mercado, pero para poder acceder a él, es necesario registrarse en el programa Windows Insider.

De qué tratan las nuevas herramientas con IA de Paint Jubilan a un clásico: Windows dará de baja el Paint

Microsoft anunció la incorporación de 2 nuevas herramientas con inteligencia artificial en Paint. En primer lugar está Animate, con la que podrán convertir sus dibujos o imágenes en animaciones cortas. Esta se podrá observar en el menú de Copilot, la IA oficial de la compañía, donde al clickear la herramienta, esta convierte la imagen en video automáticamente.

La otra herramienta se denomina Generative Edit. Con esta, los usuarios podrán editar las imágenes preexistentes a través de comandos o prompts para eliminar elementos no deseados, cambiar el fondo o transformar los dibujos. Así como la función anterior, esta también se encontrará en el apartado de Copilot.

Por otro lado, Microsoft aclaró que por el momento, estas funcionalidades son experimentales y no tienen una fecha de lanzamiento a todo público. Sin embargo, quienes estén inscriptos en Windows AI Labs podrán visualizarlas y trabajar con ellas, lo que ayudará a la compañía a mejorar sus capacidades.