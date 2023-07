Nanci Guerrero y los juegos tecnológicos en la música

Ahora bien. Para que la IA funcione, en este tipo de trabajos hay que seguir algunos pasos. Lo primero es pulir el dataset, es decir, de todo lo que tenemos qué es lo que verdaderamente va a ser útil para conseguir el objetivo. A veces encontramos fragmentos de audio que tienen ruidos, sonidos de instrumentos, o errores de ella, y entonces eso puede confundir en la etapa de entrenamiento.

Luego entrenamos al algoritmo, que va aprendiendo a cantar como ella. Y en tercer lugar reproducimos esa simulación sobre una canción. Sin embargo allí también necesitamos del apoyo de otra voz.

Es decir que, tomando como ejemplo Como tu mujer -Marco Antonio Solís- uno de los temas en los que hoy están experimentando ¿Alguien más canta sobre la pista instrumental, antes que el avatar de Nanci?

Óscar Oliva: Exacto. Utilizamos un cantante que primero interpreta el tema y luego quitamos su voz de la pista de audio, como para que nuestro avatar de Nanci haga lo que sería un karaoke.

Esa voz detrás de la de Nanci aporta la parte más humana, el sentimiento a la hora de cantar que le muestra al sistema cómo hacer el dibujo vocal.

Nanci Guerrero observa la charla con el ingeniero y su rostro revela una mezcla de asombro con alegría: comprobar que la tecnología vuelve a correr los límites de lo posible incluso con algo que surge del propio cuerpo, el instrumento, quizá, más singular de todos que es la voz humana, no es poca cosa; y menos cuando un artista se ve reflejado en la creación digital que surge de un software.

Oliva explica que el sistema informático que utilizan es una red neuronal, que trabaja dividiendo cada nota en una micro nota, algo así como un pixel en una imagen.

Entonces ese programa compara cada pedacito de línea vocal del cantante muleto con el registro de cientos de horas de grabación a capella de Nanci, más las horas de programa de televisión -En Modo Nanci Guerrero, por Telefé Internacional es el show que conduce ahora- e intenta empatar lo que hizo el humano de referencia.

Para pasarlo en limpio: primero se toma la canción a interpretar por el avatar de Nanci, y se la trabaja con otro cantante; de esa toma se separa la instrumentación de la línea vocal; en paralelo se entrena al algoritmo que emula a Nanci, y luego se le pide que intente versionar la línea vocal del muleto; una vez logrado el nivel esperable, se coloca la voz artificial de Nanci dentro de la pista instrumental.

Magia, o no tanto

En mayo de este año apareció un tema en redes sociales, y se viralizó rápidamente. Heart on my Sleeve se propagó como colaboración entre dos artistas que hoy se ubican en lo más alto de todos los rankings mundiales: Drake y The Weeknd. Sin embargo, la creación encendió alarmas dado que, en verdad y según explica el diario El Mundo de España, esos cantantes jamás hicieron nada juntos.

El tema fue creado por alguien cuya identidad digital es Ghostwriter977 quien utilizó IA para simular el dueto.

En el mismo tono, la prestigiosa revista de tecnología Wired publicaba a fines de mayo que los covers imposibles se están acabando a partir de la aparición de una subcultura joven que utiliza emuladores de voces para crear interpretaciones que, en rigor de verdad, nunca ocurrieron. “Michael Jackson nunca cantó Careless Whisper de George Michael y Freddie Mercury no interpretó Yesterday de The Beattles, pero hoy podemos escuchar sus voces en esas canciones icónicas gracias a la inteligencia artificial” advierte el artículo.

El furor de este tipo de creaciones se da en TikTok, y las tribus digitales comparten contenidos en Discord. Otro siglo, otros lenguajes, sin dudas.

Periodista: Nanci, ¿en qué medida la versión del avatar te representa?

Nanci Guerrero: Bueno por supuesto que al principio me quedé sorprendida ¡al punto de que no podía hablar! Porque resulta que yo estaba practicando este tema, pero todavía no había grabado nada. Y de pronto viene Eduardo y me hace escuchar la versión artificial y yo no entendía cómo era posible que ya estuviera grabado.

La verdad es que es un tema delicado que sé que trae algunas controversias, pero nosotros estamos muy contentos con los resultados que vamos obteniendo, sobre todo porque acá no pasa lo que quizá experimentan otros artistas que no prestan conformidad para que su voz se utilice en ciertos temas.

Todo lo contrario, ¡yo me sorprendo de lo bien que mi avatar interpreta Como tu mujer, y algunos arreglos vocales que surgen de este experimento los voy a considerar para mis shows en vivo!

nanci guerrero 3.jpg

P: Claro, la IA tiene la ventaja de que, para interpretar un tema, puede tomar en consideración todo lo que grabaste en tu carrera, cosa que ningún artista de treinta años de trayectoria puede hacer…

N.G.: Exacto, uno canta con cierta expresión y hay algo de la improvisación y del sentimiento que sólo ocurre una vez. Pero también está la evolución artística, porque yo no canto ahora como cuando tenía veinte años. La madurez y la preparación también se reflejan en el modo en que canto, pero quiero creer que Nanci Bot -así bautizaron al experimento- va a mantener mi esencia, Oscar ¿verdad? -se ríe.

Eduardo Pérez Guerrero: nosotros pensamos que ahora es el momento de empezar a hacer catálogo. Los sellos discográficos que manejamos abarcan todos los géneros, y Nanci es una artista de la compañía, entonces creemos que lo más interesante que es su avatar tenga, digamos, una veta artística propia.

P. : Suena interesante desde el punto de vista del mercado: si queremos testear cómo rinde Nanci en determinados géneros o estilos, en vez de que grabe ella, usamos su avatar. Pero al mismo tiempo, para el artista quizá tiene algo de paradójico, porque es la propia voz lo que están utilizando.

N.G. : A mí me divierte mucho pensar a dónde nos puede llevar esto.

E.P.G. : No te olvides de que todo comenzó cuando empezamos a jugar con un bot con la imagen de Nanci para que condujera el programa con ella, y luego hicimos el vino con el QR… perfeccionamos tanto esa capacidad de reproducir su voz, que nos dimos cuenta de que podía funcionar en la música. Precisamente la ventaja que nos da pensar al avatar como una entidad diferente a ella es que la IA puede cantar cosas que Nanci no cantaría. ¡Pero quién sabe cómo queda la voz de ella en un reggaetón! -se ríen.

Oliva: Desde luego que esto expande el rango artístico de Nanci mucho más rápido y bajando los costos. Si mañana queremos que su voz aparezca en discos de diferentes géneros, lo podemos masificar muy rápidamente.

N.G. : ¡Por supuesto! Grabar un disco es un trabajo muy grande, son muchísimas horas… que la tecnología permita hoy día grabar veinte canciones en un día, es fascinante, y más cuando permite experimentar y dejarse sorprender como lo estamos haciendo.

nanci guerrero 2.jpg

Anochece en el norte del condado de Miami y la cercanía con el mar torna el aire más pesado. Todo el tiempo da vueltas en mi cabeza en qué medida podremos seguir distinguiendo lo real de lo artificial. No por nada alguien se refirió a estos tiempos de hiperconexión y tecnologías digitales disruptivas con el término posverdad.

A fin de cuentas, quizá a las generaciones venideras ni siquiera les importe cuál es el verdadero catálogo de un artista, del mismo modo que hoy día ya no importa si lo que entra por nuestros oídos fue generado con máquinas o instrumentos musicales.

Queda claro, finalmente, que el Ser Humano no pierde la capacidad de jugar y entretenerse con nuevas herramientas que expanden la creatividad.

De pronto, en una de esas, Nanci descubre gracias a este juego que su voz queda perfecta en un tema que jamás se le hubiera ocurrido cantar. Acaso el público tiene, de esta forma, la oportunidad de disfrutar esa conjunción que, en el plano real, nunca se hubiera dado.

Por lo pronto, la versión de Careless Whisper de Freddie Mercury asombra, pero el parecido con George Michael alivia el estupor; en cambio, la de Frank Sinatra deja a cualquiera sin aliento. Tanto, que los dilemas éticos, por un momento, parecen perder sentido.

Así se lo toma Nanci, junto con su vino, y su sonrisa exquisita.