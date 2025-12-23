Greta Thunberg fue detenida en Londres por apoyar a militantes de Palestina encarcelados

La joven se manifestaba afuera de un edificio vinculado a una firma israelí. Grupos simpatizantes a Palestina informaron que su detención fue bajo "la ley Antiterrorista".

La manifestación fue a las afueras del edificio de la compañía Aspen Insurance, aseguradora de una firma de armas israelí.

La activista sueca Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres durante una manifestación en apoyo a militantes pro Palestina encarcelados. Grupos simpatizantes indicaron que su detención se produjo "bajo la ley Antiterrorista" tras expresar que "apoya a los presos" y "se opone al genocidio".

La detención de Thunberg fue confirmada por la organización Prisoners for Palestine en X, tras manifestarse a favor del grupo proscripto Palestine Action .

La manifestación fue a las afueras del edificio de la compañía Aspen Insurance , aseguradora de la firma de armas israelí Elbit Systems , indicó AFP. Por su lado, la policía de Londres indicó haber arrestado a una "mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)", sin precisar su nombre.

La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action , grupo añadido a principios de julio a la lista de organizaciones consideradas "terroristas" en Reino Unido tras actos de vandalismo.

El grupo Prisoners for Palestine indicó en su cuenta de X que Thunberg fue arrestada "bajo la ley Antiterrorista".

Los militantes, de entre 20 y 31 años, se encuentran encarcelados a la espera de su juicio por haber llevado a cabo acciones en nombre del grupo.

La cofundadora de la organización Huda Ammori presentó un recurso judicial para impugnar su prohibición, que fue criticada tanto por ONGs defensoras de los derechos humanos como por el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Por su lado, otra organización, Defend Our Juries, indicó que más de 2.000 personas fueron detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo. Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

Greta Thunberg denuncia que sufrió torturas durante su detención en Israel: "Había agujeros de bala y restos de sangre"

Greta Thunberg denunció haber sufrido torturas durante su detención por el Ejército de Israel, tras intentar llegar a Gaza con la flotilla Global Sumud hace dos meses. Thunberg explicó que las vejaciones incluyen golpes, amenazas y humillaciones, y advirtió que lo que ella vivió “refleja lo que le hacen a los palestinos a puerta cerrada”.

La joven relató que durante los cinco días que permaneció detenida, sufrió “vejaciones, patadas, golpes y amenazas”. Incluso su valija fue dañada con dibujos ofensivos, incluyendo la estrella de David, un miembro viril y frases como “Greta put*”.

La activista explicó que estos abusos tienen un contexto más amplio: “Esto no va sobre mí o sobre otros miembros de la flotilla. Esto va sobre los miles de palestinos y los cientos de niños que son encarcelados sin un juicio previo y que son torturados en su mayoría”.