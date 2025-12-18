Durante el 2025, más robots que humanos navegaron la web + Seguir en









Un estudio de Cloudfare demostró que los bots y herramientas de Inteligencia Artificial ahora superan al tráfico digital de los humanos, por una gran brecha de puntos.

Google y Facebook continúan como los servicios en línea más utilizados a nivel global.

En este último año, el tráfico en las páginas web registró un aumento interanual cercano al 20%, gracias al creciente uso de bots de las empresas mayores para sostener sus buscadores online y el entrenamiento de sus herramientas de Inteligencia Artificial, de acuerdo con el análisis Year in Review 2025, llevado a cabo por Cloudflare.

Este informe explica que el crecimiento fue gradual y en distintas fases. El mayor crecimiento comenzó en mayo, cuando se registró un aumento del 5% respecto al nivel de referencia, sin tener en cuenta al uso de bots. El valor se sostuvo entre un 4% y un 7% hasta agosto, pero en los meses de septiembre, octubre y noviembre se observó un crecimiento acelerado, que derivó en un crecimiento anual del 19%.

open ai médico inteligencia artificial El tráfico online de la IA: ¿por cuánto nos superan los robots? El informe oficial de Cloudfare destacó que “el rastreo destinado al entrenamiento de modelos es responsable de la gran mayoría del tráfico generado por rastreadores de IA, alcanzando hasta siete u ocho veces el volumen del rastreo para búsquedas y hasta 32 veces el correspondiente a acciones de los usuarios en los periodos de mayor actividad. El volumen de tráfico asociado al entrenamiento está fuertemente influenciado por GPTBot, de OpenAI”.

Estos bots se emplean con tres propósitos en particular: entrenamiento, recopilar sitios de la web y así entrenar a la IA a su máxima capacidad; búsqueda, para habilitar mejores y específicas funciones dentro de las distintas Inteligencias, y acciones del usuario, para contestar a preguntas realizadas por un chatbot y obtener mejores respuestas.

Según el informe, a principios del año, los rastreadores de contenido no basados en IA fueron responsables de la mitad de las solicitudes a páginas HTML, lo que superó en siete puntos porcentuales al generado por los usuarios humanos. Esta diferencia siguió escalando, hasta alcanzar los 25 puntos porcentuales a principios de junio.

Aunque la diferencia disminuyó en los meses posteriores, el gran abismo entre ambos grupos se sostuvo: por un lado, a partir del 2 de diciembre, el tráfico humano representó el 47% de las solicitudes HTML. Por el otro, los bots no asociados a IA generaron el 44%. Además, en contraste, los bots de la Inteligencia Artificial representaron el 4.2% del total de solicitudes a páginas HTML registradas a lo largo del 2025. Durante el mes de abril, este porcentaje alcanzó un mínimo de 2.4%, mientras que en junio llegó a una escala máxima de 6.4%. Cuáles fueron los principales bots en la web, durante el 2025 Estos fueron los principales bots en la web durante el 2025: Googlebot : se consagró por tercer año consecutivo como el bot con más presencia en el tráfico web. Originó el 4.5% del total de solicitudes HTML registradas durante el 2025.

GPTBot de OpenAI : generó aproximadamente el 7.5% del tráfico de bots verificados.

ChatGPT-User : registró picos de solicitudes que en algunos momentos fueron hasta 16 veces superiores a los registrados a inicios de 2025.

ClaudeBot : generó un 10% de tráfico por encima de su nivel primario.

PerplexityBot: generó 3.5 veces más desde su punto de partida. Qué medidas se están llevando a cabo para revertir las cifras Los editores y plataformas informativas en línea están implementando medidas digitales estrictas, para evitar que sus producciones sean utilizadas por inteligencias como Gemini o ChatGPT. Como consecuencia, ya llevan restringidos el 5% de los contenidos digitales, que anteriormente eran públicos. Además, el 25% de los datos considerados de mayor calidad ahora se encuentra con carácter inaccesible.