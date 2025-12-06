Spotify Wrapped no es el único resumen anual de contenido: qué ofrecen otras plataformas como Netflix, TikTok y Amazon

La aplicación musical sueca fue la primera en exhibir un repaso de lo que más escucharon sus usuarios en el año. Sin embargo, otros servicios también adoptaron este modelo.

La reciente publicación del Spotify Wrapped 2025 volvió a captar la atención global con su tradicional repaso personalizado del año musical . El fenómeno, que ya se instaló como tendencia cultural, impulsó a múltiples plataformas a desarrollar versiones propias que permiten a sus usuarios revisar hábitos, preferencias y consumos digitales registrados durante los últimos doce meses.

En un panorama detallado de los principales servicios que adoptaron el modelo y lanzaron sus propias imitaciones , se destacan Amazon, TikTok, Apple Music, y Netflix , entre otros.

Amazon Music presentó su edición denominada “2025 Delivered” , una actualización que brindó estadísticas completas sobre música y podcasts más reproducidos. La aplicación incorporó además mensajes enviados por Alexa con saludos de artistas preferidos, accesibles desde la pestaña Biblioteca.

La plataforma añadió este año las insignias “Pionero de la tendencia” y “Cabeza de cartel” , diseñadas para destacar comportamientos específicos de escucha. También incluyó tarjetas temáticas inspiradas en festivales, con formatos pensados para compartir en redes.

En versiones anteriores, el servicio ofrecía únicamente la lista “Mi Año en Resumen” , centrada en las canciones más escuchadas del período.

Apple Music: Replay 2025

Desde 2019, Apple Music publica su informe Replay, que resume canciones, géneros, artistas y emisoras más reproducidas. En la edición 2025, la herramienta añadió tres secciones claves: Descubrimiento, Lealtad y Regresos, elaboradas con criterios de frecuencia y continuidad de escucha.

El servicio presentó igualmente un video anual que destacó los momentos más reproducidos, junto con estadísticas sobre tiempos de reproducción. En paralelo, Apple Books mantuvo su propio “Resumen del año”, con todos los libros y audiolibros completados.

Deezer: "Mi año Deezer"

La plataforma Deezer renovó “Mi año Deezer”, que ofreció información sobre artistas, álbumes y géneros favoritos. La edición más reciente añadió un estilo visual de comedia romántica y habilitó un creador de quizzes para que cada usuario preparara trivias musicales personalizadas.

En 2024, la plataforma había introducido modalidades humorísticas como “asado” o “emocionado”, dirigidas a describir los gustos del usuario con ironía o entusiasmo.

SoundCloud: estadísticas completas y “doble musical”

SoundCloud difundió su resumen 2025 con cinco listas principales —artistas, álbumes, canciones, estados de ánimo y tiempo de escucha— más una playlist con las 50 canciones más oídas.

La novedad destacada fue la identificación del “doble musical”, una coincidencia estadística entre perfiles de usuarios con gustos similares.

YouTube Music: IA aplicada al resumen anual

YouTube Music ofreció nuevamente su informe personalizado, integrando top 5 de artistas, géneros, estados de ánimo y tiempo total de escucha. La actualización 2025 sumó la función “Pregunta a la Música”, basada en IA, que respondió consultas como “¿Cómo evolucionó mi escucha este año?”.

A su vez, YouTube extendió la modalidad al consumo audiovisual con su propio Resumen, que reveló canales más vistos, preferencias de contenido y clasificación de personalidad según hábitos de visualización.

Tidal: estadísticas esenciales con enfoque minimalista

Tidal optó por un diseño conciso, centrando su resumen anual en los cinco artistas y canciones más reproducidos, junto con una playlist automática que reunió los temas más escuchados durante el año. El acceso se realizó desde el panel de notificaciones de la aplicación.

Duolingo: aprendizaje analizado en 10 páginas

La app Duolingo mantuvo su informe de 10 páginas, que incluyó estadísticas como total de XP acumulado, racha más larga y estilo de aprendizaje dominante. El resumen permaneció accesible desde el ícono azul con la inscripción “2025”.

Netflix: resumen externo generado por Kapwing

Aunque Netflix no lanzó un Wrapped oficial, la empresa Kapwing desarrolló una herramienta alternativa que, al importar el historial de visualización, generó estadísticas como “día de mayor maratón”, total de minutos reproducidos, contenidos favoritos y actores más vistos del año.

TikTok: resúmenes generados por herramientas externas

Tras discontinuar su Wrapped original en 2020, TikTok inspiró plataformas externas como “Wrapped for TikTok”, que permitieron subir datos exportados desde la aplicación en formato JSON. Allí los usuarios obtuvieron cifras totales de videos vistos, tiempo de reproducción y un perfil de interacción tipo “Monstruo de interacción”.

Twitch: resumen anual para streamers y espectadores

Twitch habilitó su clásico Annual Recap, que incluyó horas vistas, streamers favoritos y tiempo total de transmisión. Para recibirlo fue necesario haber registrado al menos diez horas de actividad anual.

Reclaim: productividad laboral en clave Wrapped

La app de organización Reclaim publicó estadísticas sobre reuniones internas y externas, horas de trabajo profundo, descansos, semanas más cargadas y cantidad de citas programadas automáticamente.

Hevy: entrenamiento comparado con objetos reales

La aplicación de fitness Hevy entregó un balance anual que midió ejercicios realizados, volumen total levantado, cantidad de sesiones y series completadas, con comparaciones gráficas entre el peso acumulado y objetos como aviones, para dimensionar el esfuerzo del usuario.

Más plataformas se suman al cierre del año

El crecimiento del fenómeno Wrapped alcanzó también a servicios como Circleback, Goodreads, Hulu, Pandora, PlayStation, Xbox, Strava, Tinder, Reddit, Mastodon, Eight Sleep e incluso comercios como Aldi, que lanzaron resúmenes creativos de fin de año.