OpenAI, creadora de ChatGPT, busca recaudar u$s100.000 millones para valer más que Visa y Oracle

La empresa alcanzaría una valuación de u$s830.000 millones y podría seguir invirtiendo en inteligencia artificial.

Estos movimientos se suman a las especulaciones sobre una eventual oferta pública inicial (IPO), que algunos analistas proyectan podría valorar a OpenAI en hasta u$s1 billón.

OpenAI , la empresa de inteligencia artificial (IA) conocida por desarrollar ChatGPT , está en conversaciones para realizar una de las rondas de financiación más ambiciosas de la historia tecnológica, con el objetivo de recaudar hasta u$s100.000 millones y alcanzar una valoración que podría situarse en torno a los u$s830.000 millones .

Según informan fuentes cercanas al proceso citadas por The Wall Street Journal, estas negociaciones están aún en una etapa temprana , pero reflejan la enorme escala de los planes de crecimiento e inversión de la compañía estadounidense.

Si se concreta, esta inyección de capital se convertiría en una de las mayores rondas privadas jamás intentadas , superando ampliamente a la mayoría de las recaudaciones del sector tecnológico.

El interés de OpenAI por atraer inversiones de fondos soberanos y otros grandes actores financieros responde a sus necesidades de infraestructura y desarrollo continuo de tecnologías de inteligencia artificial avanzadas.

El objetivo de completar esta ronda de financiación se planteó para finales del primer trimestre del próximo año , aunque los términos todavía podrían cambiar conforme avanzan las negociaciones.

La potencial valoración de u$s830.000 millones marcaría un salto significativo respecto a rondas recientes y a la cifra de alrededor de u$s500.000 millones alcanzada en transacciones secundarias de acciones.

De esta manera, la empresa valdría más que gigantes como Tencent (u$s726.400 millones), Visa (u$s670.140 millones), Oracle (u$s551.400 millones) y Mastercard (u$s512.370 millones).

Este crecimiento refleja cuán rápido escaló OpenAI en el ecosistema tecnológico, impulsada por la creciente adopción de sus productos y la anticipación de nuevas aplicaciones basadas en aprendizaje automático.

Retos de la inteligencia artificial

Este esfuerzo de captación de recursos se produce en un contexto donde la inversión en inteligencia artificial empezó a mostrar signos de enfriamiento tras el auge inicial.

A pesar de la enorme demanda por parte de empresas por integrar IA en sus operaciones, algunos inversores se muestran cautelosos respecto a la sostenibilidad de inversiones de gran magnitud en el sector.

Paralelamente, la industria enfrenta retos como las limitaciones en la cadena de suministro de componentes clave, incluyendo chips de memoria esenciales para infraestructura de IA.

OpenAI no emitió comentarios oficiales sobre estas informaciones. Sin embargo, medios cercanos al proceso señalan que la empresa también contempla otras fuentes de capital, como posibles acuerdos estratégicos con grandes corporaciones tecnológicas.

Entre los rumores recurrentes se incluye el interés de gigantes como Amazon por invertir alrededor de u$s10.000 millones, aunque esas conversaciones todavía no se confirmaron públicamente.

