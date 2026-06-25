OpenAI lanza "Jalapeño", su primer procesador diseñado para modelos de IA

El chip fue diseñado junto a Broadcom y busca optimizar la inferencia de modelos de IA. Así, la empresa conducida por Sam Altman apuesta a desembarcar en el mercado de la infraestructura tecnológica.

OpenAI dio a conocer este miércoles “Jalapeño”, su apuesta por meterse de lleno en el mercado de los procesadores de inteligencia diseñado. En el anuncio oficial, la compañía de Sam Altman detalló que se trata de un acelerador de IA desarrollado conjuntamente con Broadcom pensado específicamente para inferencia de modelos de lenguaje (LLM) y desarrollado como parte de una plataforma multigeneracional que ambas empresas buscan escalar en los próximos años.

En la presentación, el presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, detalló: " Jalapeño forma parte de nuestra estrategia integral de infraestructura a largo plazo para aumentar la disponibilidad de recursos informáticos , lo que se traduce en una IA más rápida, fiable y asequible para personas y empresas, y que puede utilizarse para resolver problemas más importantes. Al diseñar nosotros mismos una mayor parte de la infraestructura, podemos ofrecer más inteligencia con mayor eficiencia y seguir impulsando el acceso a una IA avanzada".

Según explicaron las empresas, Jalapeño fue diseñado desde cero a partir del conocimiento interno de OpenAI sobre el funcionamiento de los LLM, incluyendo su hoja de ruta de modelos, sistemas de servicio y requerimientos de producto. El desarrollo se realizó junto a socios como Broadcom y Celestica, que participaron en la industrialización del sistema completo: desde el silicio hasta la integración en racks, redes de alto rendimiento y escalado de producción.

Jalapeño fue presentado como el primer paso de una plataforma de computación de nueva generación que comenzará a desplegarse hacia fines de 2026 y que se expandirá en los años siguientes. El esquema combina aceleradores diseñados por OpenAI con tecnología de silicio y red de Broadcom y la integración de sistemas de Celestica.

Jalapeño fue presentado como el primer paso de una plataforma de computación de nueva generación.

El objetivo final es ampliar la disponibilidad de capacidad de cómputo para modelos de IA avanzados, con mejoras en velocidad, confiabilidad y costos. En términos prácticos, las empresas apuntan a que una mayor eficiencia se traduzca en respuestas más rápidas en ChatGPT, menor latencia en productos de desarrollo como Codex y acceso más estable a servicios de IA en momentos de alta demanda.

Jalapeño fue concebido específicamente para tareas de inferencia de modelos modernos. En detalle, está optimizado para reducir la transferencia de datos y equilibrar cómputo, memoria y red, con el objetivo de acercarse lo máximo posible al rendimiento teórico del hardware.

Las primeras muestras de ingeniería ya ejecutan cargas de trabajo de machine learning en entornos de laboratorio, incluyendo sistemas asociados a GPT-5.3-Codex-Spark. Si bien el rendimiento final aún está en evaluación, las pruebas iniciales muestran mejoras significativas en eficiencia energética, con un rendimiento por vatio superior a tecnologías actuales de referencia.

La apuesta de OpenAI POR la infraestructura

Desde OpenAI describieron a Jalapeño como parte de una estrategia más amplia para construir infraestructura de punta a punta. La compañía busca integrar el diseño de chips, la arquitectura de software, los sistemas de memoria, la red y la experiencia de producto bajo una misma lógica de optimización.

Además, precisaron que Broadcom aportó componentes clave de la arquitectura, entre ellos su silicio de red Tomahawk, que permite "escalar la plataforma" hacia implementaciones de mayor tamaño en centros de datos.

En esa línea, la idea es que cada mejora en infraestructura impacte directamente en la velocidad, costo y disponibilidad de sus productos, desde ChatGPT hasta Codex y futuros sistemas de agentes.

“La economía se está moviendo hacia una economía basada en la computación”, aseguró Brockman. Además, agregó que el desarrollo propio de infraestructura apunta a “ofrecer más inteligencia con mayor eficiencia” y ampliar el acceso a la IA.

Por su parte, Richard Ho, responsable del programa de hardware de la compañía, destacó que el diseño del chip se centró en los patrones reales de uso de los modelos actuales y futuros, con el objetivo de acercarse a los límites de eficiencia del hardware en cargas de trabajo críticas.

Uno de los datos que destacan las compañías es la velocidad del desarrollo: Jalapeño pasó del diseño a la fabricación en apenas nueve meses. Según explicaron, se trata de uno de los ciclos de desarrollo de chips de alto rendimiento más rápidos registrados en la industria.