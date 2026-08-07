Donald Trump analiza emitir un decreto sobre la vacunación infantil y reabre el debate sobre el autismo + Agregar ámbito en









La administración impulsó nuevos estudios sobre vacunas y autismo, a pesar de la evidencia que niega un vínculo entre ambos. Sus portavoces sostuvieron que el fin es que EEUU tenga "el mejor calendario de vacunación infantil del mundo".

La insistencia de Trump en emitir esta orden ejecutiva se produjo incluso cuando sus asesores lo instaron a esperar luego de las elecciones de medio término.

La administración de Donald Trump está considerando emitir una orden ejecutiva sobre vacunas y autismo que podría publicarse la próxima semana. La iniciativa estaría motivada por el interés del republicano en tomar medidas adicionales sobre esta neurodivergencia.





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Este dato trascendió de una fuente familiarizada con la administración, en diálogo con la agencia Reuters. Bajo la conducción del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., la administración impulsó nuevos estudios sobre vacunas y autismo a pesar de que investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas, que implicaron la participación de millones de personas, concluyeron que no existe un vínculo creíble.

"El presidente Trump ha sido claro: EEUU debe tener el mejor calendario de vacunación infantil del mundo", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

Donald Trump considera ordenar un decreto sobre autismo y vacunas "La Administración mantiene su firme compromiso de cumplir con esta prioridad presidencial mediante la ciencia de referencia para los innumerables padres cuyas preguntas e inquietudes sobre las vacunas han sido ignoradas o ridiculizadas", continuó el texto.

La administración impulsó nuevos estudios sobre vacunas y autismo a pesar de que investigaciones que negaran un vínculo creíble. La insistencia de Trump en emitir esta orden ejecutiva se produjo incluso cuando sus propios asesores políticos instaron a Kennedy a mantenerse al margen de los temas relacionados con las vacunas hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, por temor a perjudicar a los republicanos.

Sin embargo, el mandatario siguió presionando a Kennedy en privado, preguntándole qué nuevos esfuerzos se están realizando en materia de vacunas y si el secretario de salud cree que finalmente se demostrará una relación entre las vacunas y el autismo, informó Reuters el mes pasado. Una escultura satírica de Donald Trump y su rol en la guerra en Irán inició "su gira" por EEUU Una escultura satírica sobre la participación del presidente Donald Trump en la guerra con Irán comenzará "su gira" por EEUU, como parte de una intervención callejera contra las medidas bélicas del republicano en Medio Oriente. Se trata de una estatua de un trofeo bautizada "Iran War Participation Trophy" ("Trofeo de participación en la guerra con Irán"), La pieza, de color dorado, apareció por primera vez frente a la biblioteca Martin Luther King Jr. Memorial, en Washington, a principios de julio y antes de ser trasladada a Foley Square, en Manhattan, para luego terminar frente al Capitolio estatal de Saint Paul, en Minnesota. "Por la presente otorgamos al presidente Donald J. Trump este trofeo de participación por su entusiasta involucramiento en la guerra contra Irán. Mientras algunos se preocupan por la estrategia militar, la diplomacia o los resultados concretos, el presidente Trump demostró el coraje de participar independientemente del resultado final", señala con ironía la placa instalada al pie de la escultura.