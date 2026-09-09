Google anuncia la mayor inversión de su historia en Europa: u$s15.100 millones para data centers en Finlandia

La compañía ampliará su infraestructura de inteligencia artificial en el Viejo Continente. La inversión se suma a las realizadas en Alemania, Bélgica y Reino Unido.

El desembolso estará destinado a ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y servicios digitales.

Google anunció una inversión de 13.000 millones de euros, equivalentes a unos u$s15.100 millones , en Finlandia durante los próximos dos años, en lo que definió como su mayor inversión individual en Europa .

El desembolso estará destinado a ampliar su infraestructura de inteligencia artificial y servicios digitales en cuatro localidades del país: Hamina, Kajaani, Muhos y Vaala , con nuevos centros de datos y obras complementarias vinculadas con energía y conectividad.

Para Google, esta expansión no se limita a aumentar la capacidad informática. También implica asegurar el acceso a grandes volúmenes de electricidad, reforzar las redes y garantizar fuentes de energía estables y con bajas emisiones.

En Finlandia, esa estrategia encuentra condiciones especialmente favorables por la disponibilidad de energía, la estabilidad de su red eléctrica y las bajas temperaturas , que permiten reducir el costo energético asociado con la refrigeración de los servidores.

Uno de los componentes centrales del proyecto será la ampliación de la capacidad de Hamina , donde Google opera un centro de datos desde 2009 , cuando transformó una antigua fábrica de papel de la compañía Stora Enso.

La instalación se convirtió en uno de los principales activos de la compañía en Europa y utiliza agua de mar para refrigerar sus servidores. Google también desarrolló allí un sistema de recuperación de calor que permite abastecer parte de la red de calefacción urbana de Hamina.

La compañía ya había anunciado en 2024 una inversión adicional de 1.000 millones de euros para ampliar ese centro de datos. El nuevo proyecto lleva ahora el compromiso con Finlandia a otra escala y extiende la infraestructura de Google hacia otras zonas del país, especialmente en el norte.

El componente energético es particularmente relevante. Google firmó con la compañía finlandesa Fortum un acuerdo de compra de energía de 22 años, mediante el cual adquirirá hasta el 50% de la producción de la central nuclear de Loviisa entre 2030 y 2049.

Se trata del primer acuerdo de energía nuclear de este tipo firmado por Google fuera de Estados Unidos y apunta a garantizar una fuente estable de electricidad para acompañar el crecimiento de sus centros de datos. La central de Loviisa representa actualmente alrededor del 10% de la generación eléctrica de Finlandia.

Google, además, anunció acuerdos vinculados con generación eólica, inversiones para reforzar la red eléctrica y proyectos destinados a mejorar la estabilidad y la accesibilidad de la energía.

La estrategia muestra hasta qué punto las grandes empresas tecnológicas comenzaron a involucrarse directamente en el desarrollo de la infraestructura energética que necesitan sus centros de datos.

Una expansión que se incluye a toda Europa

Durante los últimos dos años, Google aceleró la expansión de su infraestructura europea con anuncios millonarios en distintos mercados. En Bélgica, la compañía anunció en octubre de 2025 una inversión de 5.000 millones de euros para ampliar sus campus de centros de datos y desarrollar infraestructura vinculada con inteligencia artificial entre 2026 y 2027. El proyecto contempla también la creación de nuevos empleos y acuerdos de energía libre de carbono.

Un mes después, Google anunció su mayor inversión histórica en Alemania hasta ese momento: 5.500 millones de euros entre 2026 y 2029 para infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube.

El plan incluye un nuevo centro de datos en Dietzenbach, cerca de Frankfurt, además de la ampliación del campus de Hanau y el desarrollo de proyectos vinculados con energía y recuperación de calor.

En Reino Unido, Google comprometió 5.000 millones de libras durante dos años para infraestructura de inteligencia artificial, investigación y desarrollo, incluyendo un nuevo centro de datos en Waltham Cross y mayores inversiones en Google DeepMind.

El proyecto fue presentado como parte de la estrategia británica para convertirse en uno de los principales polos mundiales de desarrollo de IA.

Salto global en la inversión de Google

La expansión europea forma parte, a su vez, de una ofensiva mucho mayor de Alphabet. La compañía elevó en julio su previsión de gasto de capital para 2026 a entre u$s195.000 millones y u$s205.000 millones, desde el rango anterior de u$s180.000 millones a u$s190.000 millones.

La mayor parte de ese desembolso está relacionada con infraestructura para inteligencia artificial, incluidos centros de datos, servidores y equipamiento de red.

La magnitud del gasto muestra el cambio estructural que produjo la expansión de la IA generativa en el negocio de las grandes tecnológicas. El crecimiento de servicios como Gemini exige una capacidad de cómputo muy superior a la necesaria para los servicios tradicionales de búsqueda y publicidad, al mismo tiempo que Google debe ampliar la infraestructura de Google Cloud para atender a empresas que utilizan modelos de IA en sus propias operaciones.

La carrera no se limita a Europa. Google también viene desplegando grandes proyectos en otras regiones, desde Asia hasta América del Norte, mientras construye una infraestructura global que combina centros de datos, redes, chips especializados y acuerdos de generación eléctrica.