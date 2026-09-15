Premios Hugo 2026: todos los ganadores a lo mejor del teatro musical + Agregar ámbito en









Creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, los premios celebran el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género.

Cómo fue la entrega de los Premios Hugo.

La Asociación Civil Premios Hugo entregó las estatuillas correspondientes a la 16ª edición de este prestigioso galardón, que distingue lo mejor de la actividad del teatro musical en la Argentina. Creados por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, los Premios Hugo celebran el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género.

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La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo en el teatro Coliseo, desde las 20.30, con la conducción de Laura Oliva, Pablo Gorlero y Ricky Pashkus. La transmisión estuvo a cargo, una vez más, por la TV Pública. Allí concurrieron no sólo los nominados sino también gran cantidad de artistas pertenecientes al ámbito del teatro porteño.

La ceremonia estuvo repleta de sorpresas. La que generó mayor fervor fue la vibrante obertura “Un musical”, en la que se hizo referencia a los 100 años del teatro musical en la Argentina, con 24 artistas en escena. Allí se lucieron, especialmente, Diego Reinhold y Diego Ramos, quienes volvieron a reunirse después de haber hecho dupla en “Los exitosos Pells”, hace 18 años. Dicho cuadro tuvo la dirección de Pablo Gorlero, la coreografía de Georgina Tirotta, la dirección musical de Fernando Nazar y la dirección vocal de Gabriel Giagrante. También deslumbraron las participaciones de los elencos de “Hairspray”, “Billy Elliot” y “Company", las obras nominadas como Mejor Musical; así como la participación de la Compañía Juvenil de Ricky Pashkus. La despedida a los artistas que partieron durante esta temporada estuvo a cargo de Gonzalo Castagnino, y fue interpretada por Pato Witis y Manu Perin.

Una de las sorpresas fue la entrega de 91 mini Premios Hugo a las niñas y niños artistas que participaron este año de musicales como “Billy Elliot”, “Charlie y la fábrica de chocolate”, “Annie”, “Papá por siempre” y “Cuando dejé de volar”, entre otros.

Ganadores de la 16ª edición de Premios Hugo al Teatro Musical Período del 01/08/2025 hasta el 31/07/2026

MEJOR MUSICAL Billy Elliot MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL The ópera locos MEJOR MUSICAL OFF La culpa es de la tierra MEJOR DIRECCIÓN GENERAL Fer Dente (Company) MEJOR COREOGRAFÍA Vanesa García Millán (Hairspray) MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL Gaby Goldman (Billy Elliot) MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires) MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO Clara Christensen – Tomás Caia (Espejos marcados) MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS Rubén Szuchmacher – Lautaro Vilo - Marcelo Kotliar (Billy Elliot) MEJOR MÚSICA ORIGINAL Martín Bergman – Delfina Pallardó (Kilómetros) MEJORES ARREGLOS MUSICALES Murci Bouscayrol – Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires) MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA Fer Dente (Company) MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA Alejandra Perlusky (Billy Elliot) MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL Duilio Smiraglia (The ópera locos) MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL Constanza Díaz Falú (The ópera locos) MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA Pichu Straneo (Anastasia) MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA Vane Butera (Company) MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE Mariano Taccagni (Billy Elliot)

Sebastián Holz (Company) MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE Belén Cabrera (Hairspray) MEJOR DIRECCIÓN VOCAL Gaby Goldman – Pilar Noseda (Billy Elliot) MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL Club Media – OLGA (Hairspray)

Diego Romay – Omar Romay (Billy Elliot) REVELACIÓN MASCULINA Damián Betular (Hairspray) REVELACIÓN FEMENINA Belén Bilbao (Hairspray) MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray) MEJOR ESCENOGRAFÍA ORIGINAL Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL José Ponce Aragón – Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate) MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray) MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL Anteo Del Mastro – Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate) MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL Gastón Briski (Billy Elliot) MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele) MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF Gustavo Manzanal – Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra) MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!) MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF Mónica Felippa (La culpa es de la tierra) MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL El mago de Oz MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock) MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho) MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock) MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock) MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho) MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Julia Morgado (El salpicón) MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Emiliano Larea (El mago de Oz) MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz) MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz) MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)

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