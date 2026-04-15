Otro gigante tecnológico afronta cambios por la Inteligencia Artificial: Snapchat despide a 1.000 trabajadores

El gigante de las redes, con fuerte presencia en el mercado estadounidense, anunció una reconfiguración de su fuerza laboral. Snap Inc. tenía aproximadamente 5261 empleados a tiempo completo en diciembre de 2025.

El CEO de Snap Inc. justificó los despidos y anunció una reconfiguración en la estrategia de la empresa.

Snap anunció un nuevo ajuste en su estructura global y avanzará con el despido de cerca del 16% de su plantilla , lo que equivale a unos 1.000 empleados a tiempo completo. La decisión fue comunicada este miércoles por el CEO de la compañía, Evan Spiegel, a través de un memorando interno que luego fue presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

La empresa enmarcó la medida en un proceso de reorganización más amplio , atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial en sus operaciones . "Si bien estos cambios son necesarios para aprovechar el potencial a largo plazo de Snap, creemos que los rápidos avances en inteligencia artificial permiten a nuestros equipos reducir el trabajo repetitivo, aumentar la velocidad y brindar un mejor soporte a nuestra comunidad, socios y anunciantes", señaló Spiegel.

En ese sentido, detalló: "Ya hemos visto a pequeños equipos utilizar herramientas de IA para impulsar un progreso significativo en varias iniciativas importantes, como Snapchat+, el rendimiento mejorado de la plataforma publicitaria y las mejoras de eficiencia en nuestra infraestructura Snap Lite".

En paralelo a los despidos, la compañía también decidió eliminar más de 300 posiciones que permanecían abiertas. Según los últimos datos disponibles, Snap contaba con aproximadamente 5.261 empleados a tiempo completo a diciembre de 2025.

Desde la firma sostienen que el recorte permitirá una reducción de más de u$s500 millones en su estructura de costos anualizada hacia la segunda mitad de 2026 . El objetivo, explican, es ordenar las cuentas y avanzar hacia la rentabilidad. En ese sentido, la compañía remarcó que busca "establecer un camino más claro hacia la rentabilidad de los ingresos netos".

Los despidos en empresas de tecnología comienza a elevar las alertas entorno a la IA.

El ajuste llega en un contexto competitivo exigente para el negocio. "Snap se enfrenta a un momento crucial: atrapada entre gigantes con enormes recursos y startups ágiles que se mueven con rapidez", indicó la empresa en una presentación a inversores. "Para afrontar este momento, estamos reorientando nuestra estrategia hacia un crecimiento rentable", remarcaron.

Para los empleados afectados en Estados Unidos, el paquete de salida incluye cuatro meses de indemnización, cobertura médica, vesting de acciones y asistencia para la reinserción laboral.

Los despidos en el sector tecnológico a raíz de la IA

Con este movimiento, Snap se suma a la ola de recortes que ya atraviesa al sector tecnológico en 2026, con ajustes también en compañías como Meta, Oracle y Amazon.

De acuerdo con un relevamiento de la firma de análisis financiero RationalFX, el sector acumula 45.363 recortes de empleo en lo que va de 2026. Dentro de ese total, cerca de 9.200 despidos —alrededor del 20%— aparecen asociados, al menos en términos declarativos, a la incorporación de herramientas de automatización y sistemas basados en IA.

El caso de Amazon se convirtió en uno de los más representativos. El anuncio de 16.000 despidos fue justificado por su CEO, Andy Jassy, quien detalló que buscan “reducir nuestra plantilla total a medida que obtenemos avances en eficiencia mediante el uso más extenso de la IA en toda la empresa”. La decisión volvió a poner en el centro del debate el impacto estructural de estas tecnologías sobre el empleo.

Otro de los casos resonantes fue el ocurrido con el cofundador de Twitter y actual CEO de Block, quién avanzó con un recorte de fuerte magnitud en la empresa que lidera. A través de una comunicación interna, anticipó la desvinculación de 4.000 empleados, lo que equivalió a cerca del 50% de su plantilla global.

El patrón empieza a repetirse: empresas que, presionadas por la competencia, la necesidad de mejorar márgenes y la aceleración tecnológica, optan por estructuras más livianas, apoyadas en sistemas automatizados. La discusión ya no gira solo en torno a la innovación, sino también al costo laboral y al rediseño del trabajo en la economía digital.