Nuevos despidos en Amazon ponen el foco sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral

El gigante tecnológico confirmó la desvinculación de miles de trabajadores como consecuencia de un "uso más extenso" de la IA. Sin embargo, exempleados y economistas comienzan a debatir si este es el verdadero motivo detrás de la reconfiguración.

Los despidos en Amazon vuelven a poner el foco sobre el impacto de la IA en la industria laboral.

El anuncio de 16.000 despidos en Amazon fue interpretado por muchos como parte de la estrategia del CEO Andy Jassy para “ reducir nuestra plantilla total a medida que obtenemos avances en eficiencia mediante el uso más extenso de la IA en toda la empresa ”. El gigante tecnológico volvió a poner bajo el foco la discusión sobre el futuro del mercado laboral a medida que este tipo de herramienta gana cada vez más terreno.

Sin embargo, algunos expertos comienzan a advertir que estos despidos quizás no estén del todo relacionados con la adopción de IA. En este escenario, N. Lee Plumb - uno de los despedidos - tiene claro sobre su despido de Amazon la semana pasada es que no estuvo relacionado con una negativa a sumarse a los planes de la compañía vinculados a la inteligencia artificial:" Después de 8 años, me acaban de despedir, al igual que a 16.000 de mis compañeros. No fue por rendimiento ni IA. No fue ubicación, versatilidad ni impacto".

Sin embargo, al igual que ocurre en otras compañías —entre ellas Expedia, Pinterest y Dow—, determinar si lo que ocurrió en Amazon con los despidos es consecuencia directa de la IA o simplemente el mensaje que se busca transmitir a Wall Street resulta complejo tanto para economistas como para empleados.

“La IA debe generar un retorno sobre la inversión”, expresó Plumb, quien trabajó en Amazon durante ocho años. “Cuando reduces el número de trabajadores, has demostrado eficiencia, atraes más capital y el precio de las acciones sube”.

“Así que, potencialmente, podrías sólo haber tenido un exceso de personal para empezar , (pero) reduces la plantilla, se lo atribuyes a la IA y ahora tienes una historia de valor ”, agregó el exempleado que - a la par - busca lanzar su candidatura al Congreso.

Well this isn't exactly how I hoped my day would start. After 8 years, I just got laid off - as did 16k of my peers.



But before anyone rushes in with explanations that make them feel better, let me be clear about what this wasn't. It wasn't performance and it wasn't AI. It… pic.twitter.com/121XxJhFMa — N. Lee Plumb for TX-2 (@PlumbNick) January 28, 2026

Luego, en su cuenta de X, detalló: "La IA se convierte en la excusa, no en la causa. Es la narrativa transparente que oculta lo que realmente está sucediendo: trabajadores experimentados que se reemplazan mediante la sustitución laboral global mientras los líderes hablan de 'eficiencia' y 'el futuro del trabajo'".

Desde Amazon respondieron por correo electrónico que la IA “no fue la razón detrás de la gran mayoría de estas reducciones”.

“Con estos cambios se pretende seguir fortaleciendo nuestra cultura y equipos mediante la reducción de capas, el incremento de la responsabilidad individual, y el ayudar a reducir la burocracia para impulsar la velocidad y la responsabilidad”, añadió la empresa.

Más allá de su caso, varios economistas dudan de que la sustitución laboral por IA esté ocurriendo al ritmo que se sugiere. “Simplemente no lo sabemos”, expresó Karan Girotra, profesor de administración en la escuela de negocios de la Universidad de Cornell. “No porque la IA no sea excelente, sino porque requiere mucha adaptación, y la mayoría de las ganancias recaen en los empleados individuales, no en la organización. Las personas ahorran tiempo y terminan su trabajo antes”.

Un informe de Goldman Sachs coincide en que el impacto general de la IA sobre el empleo sigue siendo limitado, aunque advierte posibles efectos en “ocupaciones específicas como la mercadotecnia, el diseño gráfico, la atención al cliente y, especialmente, la tecnología”.

El reporte también señaló que, hasta diciembre, “muy pocos empleados se vieron afectados por despidos corporativos atribuidos a la IA”, aunque fue publicado el 16 de enero, antes de los anuncios de Amazon, Dow y Pinterest.

El caso de la plataforma Pinterest es uno de los paradigmáticos, cuando comunicó la reducción de hasta el 15% de su plantilla. La compañía indicó que “realiza cambios organizacionales para cumplir mejor con nuestra estrategia orientada a la IA, que incluye la contratación de talento con conocimientos en inteligencia artificial. A consecuencia de ello, hemos tomado la difícil decisión de despedir a algunos miembros de nuestro equipo”.

El ajuste más amplio de Amazon

Los 16.000 despidos corporativos en Amazon forman parte de una reestructuración mayor. En paralelo, el gigante del comercio electrónico informó la salida de unos 5.000 empleados del negocio minorista tras decidir el cierre de casi todas sus tiendas Amazon Go y Amazon Fresh.

La cifra se suma a los 14.000 puestos eliminados en octubre, lo que lleva el total a más de 30.000 desde que Jassy comenzó a impulsar cambios organizacionales asociados a la IA.

Como otras empresas tecnológicas, Amazon viene alentando a su personal a mejorar la eficiencia mediante estas herramientas. El propio Jassy les pidió a los empleados que “tengan curiosidad por la IA, edúquense, asistan a talleres y capacitaciones, usen y experimenten con la IA siempre que puedan, participen en las lluvias de ideas de su equipo para descubrir cómo inventar para nuestros clientes de forma más rápida y expansiva, y cómo lograr más con equipos menos numerosos”.

En este contexto, y entre tanto, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anticipó que el 2026 será el año en que “la IA empezará a cambiar drásticamente nuestra forma de trabajar”.

“Estamos invirtiendo en herramientas nativas de IA para que las personas de Meta puedan hacer más; estamos ascendiendo a los colaboradores individuales y haciendo más horizontales a los equipos”, afirmó durante una conferencia con inversores. “Estamos empezando a ver que, proyectos que antes requerían equipos grandes, ahora son llevados a cabo por una sola persona con mucho talento”, sentenció.