Pagos por IA en WhatsApp e Instagram: lo que se sabe del nuevo plan de Meta

WhatsApp se consolidó como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo y, con el paso del tiempo, dejó de ser sólo una herramienta para enviar textos. En los últimos años, la plataforma incorporó funciones clave como llamadas y videollamadas mejoradas, canales de difusión, edición de mensajes y mayor control sobre la privacidad, adaptándose a nuevas formas de comunicación digital.

En ese proceso de evolución constante, WhatsApp comenzó a integrar cada vez más tecnología basada en IA y soluciones pensadas para usuarios, empresas y creadores. Estos avances anticipan un cambio de etapa para la app, que ahora apunta a ofrecer experiencias más personalizadas, automatizadas y vinculadas a nuevos modelos de monetización dentro del ecosistema de Meta.

La compra de Manus AI marca un nuevo avance de Meta en su estrategia de Inteligencia Artificial integrada en redes sociales. La empresa incorporó esta tecnología con el objetivo de potenciar agentes de IA capaces de ejecutar tareas complejas, automatizar procesos y asistir a los usuarios de manera más avanzada dentro de sus plataformas.

Esta adquisición refuerza la apuesta de Meta por desarrollar herramientas de IA propias que no solo mejoren la experiencia de uso, sino que también habiliten nuevos servicios pagos . Manus AI se integra como una pieza clave para funciones más sofisticadas vinculadas a productividad, creatividad y asistencia personalizada.

Si bien aún no se detalló cómo se implementará de forma concreta, se espera que las capacidades de Manus AI estén asociadas principalmente a planes premium . De este modo, Meta avanza hacia un modelo en el que las funciones más avanzadas de inteligencia artificial queden reservadas para usuarios suscriptos.

whatsapp-dos.jpg WhatsApp tiene en la configuració una opción para no descargar las fotos en el almacenamiento del celular.

Suscripción en redes sociales

Meta planea introducir suscripciones en Instagram, Facebook y WhatsApp como una forma de sumar opciones pagas, sin eliminar el acceso gratuito. La idea es ofrecer beneficios extra a quienes abonen una cuota mensual, manteniendo la versión básica disponible para todos los usuarios.

Estas suscripciones incluirían herramientas exclusivas, mayor control sobre la actividad dentro de las plataformas y funciones potenciadas por inteligencia artificial. En algunos casos, estarían pensadas especialmente para creadores de contenido, profesionales o usuarios que buscan un uso más intensivo de las redes.

Con este esquema, Meta busca diversificar sus ingresos y reducir su dependencia de la publicidad. Al mismo tiempo, apunta a diferenciar la experiencia entre usuarios gratuitos y pagos, incorporando servicios de valor agregado que justifiquen el costo de la suscripción.